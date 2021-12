Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. La storia d’amore non ancora confermata. Le parole di lei, messa alle strette

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sono una coppia a tutti gli effetti, tuttavia fino a ora non c’era stata nessuna conferma ufficiale. Quali sono state le parole dell’attrice al riguardo

Sebbene siano stati colti insieme dai paparazzi a scambiarsi sorrisi e baci in un momento intimo, non era ancora arrivata una conferma ufficiale di una storia d’amore in atto dai diretti interessati: Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli.

Tutto ora sembra cambiato e i due celebri attori sono pronti a venire allo scoperto. A sbilanciarsi un po’ di più è la protagonista di “Baby” che in un’intervista, messa alle strette davanti a una domanda specifica, non ha potuto fare altro che dire la verità.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli: tutta la verità sulla loro storia d’amore

È ben nota la relazione che Riccardo Scamarcio ha intrapreso con la diva Valeria Golino, durata ben dieci anni tra il 2006 e il 2016. I due hanno riempito le pagine della cronaca rosa nostrana, tuttavia si sono detti addio mantenendo un rapporto di stima e amicizia.

Successivamente l’attore pugliese si è legato alla manager britannica Angharad Wood con la quale ha avuto la sua primogenita, la piccola Emily, nata l’anno scorso.

La storia è giunta presto al capolinea poiché Scamarcio ha iniziato una nuova liaison con la collega Benedetta Porcaroli, incontrata sul set del film “L’ombra del giorno” e con cui ha lavorato più recentemente su quello de “La scuola cattolica”.

Ben 19 anni dividono i due professionisti; Benedetta Porcaroli è già stata legata a un uomo più adulto, il regista Michele Alhaique, classe 1979. Intervistata dalla rivista “Grazia” ha risposto ironicamente e in dialetto romano a una domanda riguardo la sua preferenza verso gli uomini più grandi: “Non mi fa’ dì cose”.

Inoltre, ha fatto un grande passo ufficializzando finalmente la relazione in corso con Riccardo Scamarcio con queste parole: “Sì, stiamo bene assieme”. Non si sbilancia troppo e non conferma nè smentisce le dicerie sulla loro convivenza: “Probabilmente” – risponde schiva.

