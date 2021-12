È un nuovo concorrente del “Grande Fratello Vip” e il fedele pubblico di Canale 5 lo conosce da diversi anni: scopriamo chi è Alessandro Basciano

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì 17 dicembre, hanno fatto il loro ingresso nella casa tre nuovi concorrenti: Eva Grimaldi, Federica Calemme e Alessandro Basciano. Quest’ultimo non è nuovo agli schermi di Canale 5 e negli ultimi anni il pubblico ha avuto modo di seguirlo in alcune note trasmissioni Mediaset. Il suo ingresso nel reality sembra aver portato scompiglio soprattutto tra il cast femminile. Ma scopriamo nel dettaglio qualcosa in più su di lui.

Chi è Alessandro Basciano: tutto sul nuovo concorrente del “Grande Fratello Vip”

Per la gioia delle concorrenti donne, un nuovo vip ha fatto la sua entrata nella casa più spiata d’Italia. Si tratta di Alessandro Basciano che ha voluto stupire le inquiline presentandosi con un enorme mazzo di rose da donarli. L’accoglienza è stata calorosa, in particolare quella di Sophie Codegori e Soleil Stasi che sembrano aver già messo gli occhi sul bel modello.

Il nuovo concorrente ha deciso di mettersi in gioco nella casa del GF Vip dopo essere stato protagonista di due dating show di Canale 5. Nel 2019 approda per la prima volta in televisione come corteggiatore di Uomini e Donne, nel corso del trono di Giulia Quattrociocche. Dopo non essere stato scelto dalla tronista, Alessandro appare tra i tentatori di Temptation Island dove instaurò un forte feeling con una delle fidanzate.

Parallelamente alle sue apparizioni televisive Basciano lavora come imprenditore e modello, dividendosi tra il dovere e il piacere, che consiste soprattutto nello trascorrere del tempo insieme al figlio Nicolò. Quest’ultimo è nato dalla relazione avuta con Clementina Deriu, la storia tra i due termina prima della sua prima apparizione a Uomini e Donne. Dopo alcuni flirt -l’ultimo avuto con la modella Erjona Sulejmani, ex moglie del calciatore Blerim Džemaili- oggi Alessandro si dichiara single.

Avrà modo di instaurare un rapporto speciale con una delle vip attualmente presenti nella casa? Di certo il suo ingresso non sembra essere passato inosservato.

