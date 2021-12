Fantaghirò. La popolare miniserie fantasy diretta da Lamberto Bava tornerà presto sul piccolo schermo. Trapelata un’indiscrezione tanto attesa dai fan

Dame, cavalieri, un regno incantato, magia, animali e oggetti parlanti, una struggente storia d’amore e una principessa antesignana del moderno femminismo. Tutto questo è molto di più è “Fantaghirò”, una miniserie divenuta molto popolare agli inizi degli anni ’90, diretta dal regista Lamberto Bava, oggi un’opera cult del piccolo schermo italiano.

Ha decretato il successo dei suoi interpreti principali, Alessandra Martines e Kim Rossi Stuart, e quasi ogni anno viene riproposta nel periodo natalizio, affascinando anche le nuove generazioni. Quest’ultime forse sono abituate effetti speciali di ben altro calibro, ma la delicatezza e la semplicità di “Fantaghirò” non hanno perso vigore con il passare del tempo.

“Fantaghirò”: la notizia che tutti i fan attendevano da anni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fantaghirò_Official (@fantaghiro_official)

Come molti ricorderanno, la serie “Fantaghirò” non ha avuto un degno finale. La produzione non ha rinnovato i lavori per una stagione conclusiva e i fan sono rimasti in sospeso lasciando la protagonista principale gettata in un’altra dimensione, senza memoria, non avendo più la possibilità di far ritorno al proprio regno e tra le braccia del suo Romualdo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “MasterChef”, concorrente linciata da Cannavacciuolo: “Hai detto che sono grasso!”. La conseguenza è inevitabile

Lo stesso regista Lamberto Bava aveva parlato in precedenza dell’ipotesi di tornare sul set. A quanto pare, già dieci anni fa lo sceneggiatore Gianni Romoli gli aveva proposto un soggetto per mettere in cantiere “Fantaghirò 6”. Le persone che lavoravano a Mediaset non erano più le stesse di un tempo e avevano preso in considerazione l’idea ma, successivamente, forse la paura di fare un salto nel buio è stata più grande. L’idea è così scemata.

“Devo dire però che ogni Natale rimandano i vecchi film e questo è molto bello. Diciamo però che un ‘Fantaghirò 6’ non farebbe dispiacere a nessuno, soprattutto ai tanti fan di questo bel progetto” – ha concluso Bava.

Anche quest’anno, durante il Natale 2021, in occasione del trentesimo anniversario di “Fantaghirò”, la serie verrà trasmessa su Canale 5 in un orario forse un po’ proibitivo: il 25 e il 26 dicembre alle 2:00 di notte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Vi piaccio così?”, Giulia Provvedi ha solo gli slip e nient’altro. Le FOTO a luci rosse diventano virali

Tuttavia, una buona notizia giunge all’orizzonte. Sembrerebbe, infatti ,che sia in corso un remake dell’iconica serie fantasy come annunciato da un comunicato stampa di pochi mesi fa da Lotus Production, società di LEONE FILM GROUP – guidata da Marco Belardi.

“Fantaghirò: la regina dei due regni” sarà diretto da Nicola Abbatangelo. Rimaniamo col fiato sospeso in attesa di aggiornamenti a riguardo.

LE PREVISIONI METEO DI YESLIFE