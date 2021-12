“Che cosce Zia Bene”, la Parodi mette fuori tutto, lo stacco di gamba ti fa cadere il mento – FOTO

Benedetta Parodi si è giocata la carta del “fuori tutto”. La conduttrice è estrema e la visuale convince il suo numeroso pubblico. Non puoi perdertela!

Questa sera, gli affezionati di “Bake Off Italia” non potranno mancare all’appuntamento che, soltanto pochi minuti fa, la splendida Benedetta Parodi ha ricordato tramite Instagram: la finalissima della nona edizione. A contendersi la vittoria sono gli aspiranti pasticcieri Roberto Portanova, Daniela Ribezzo, Lola Litvinova e Peperita, che tenteranno il tutto per tutto pur di trionfare nella nota gara culinaria.

La moglie di Fabio Caressa, che non sta nella pelle in vista dell’appuntamento che l’attende, ha voluto offrire ai suoi followers un assaggio del suo sconvolgente look. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare un simile stacco di coscia…

La Parodi mette fuori tutto, lo stacco di gamba ti fa cadere il mento – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

Si avvicina la puntata finale del celebre cooking show “Bake Off Italia”. Questa sera, venerdì 17 dicembre, verrà decretato il vincitore della nona edizione, che ha visto la meravigliosa Benedetta Parodi alla conduzione, affiancata dagli esperti Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio. Quattro i finalisti che si contendono la vittoria, pronti ad una sfida che si rivelerà certamente avvincente e senza esclusione di colpi.

Soltanto pochi minuti fa, Benedetta Parodi ha voluto offrire al pubblico dei social un assaggio del suo look mozzafiato. Stando a quello che si evince dalla foto, apparsa su Instagram, la conduttrice indosserà un favoloso abito lungo, aderente nella parte superiore, morbido in quella sottostante. Ad aver ipnotizzato gli utenti, tuttavia, è stato proprio lo spacco vertiginoso della sensualissima Benedetta: le sue gambe di marmo, completamente scoperte, hanno risvegliato le fantasie degli ammiratori.

“Che cosce Zia Bene“, ha commentato un utente, incapace di trattenere lo sgomento di fronte ad una simile visuale. “Abito splendido! Metti una foto a figura intera?“, è la richiesta di un altro, ugualmente ipnotizzato dalla bellezza della Parodi.

