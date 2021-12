4 Ristoranti, liti e reazioni incredibili nel programma di Alessandro Borghese

La nuova stagione di “4 Ristoranti”, il programma di food condotto da Alessandro Borghese è iniziata decisamente col botto

“4 Ristoranti” è il programma dedicato alla ristorazione condotto dallo chef Alessandro Borghese nel corso di ogni puntata 4 locali si sfidano a colpi di specialità gastronomiche.

Una contesa che in ogni occasione si presenta sempre accesa e ricca di colpi di scena ma che mai aveva toccato i livelli raggiunti nella prima puntata della nuova edizione ripartendo dalla provincia di Asti.

In questa prima sfida i sono fronteggiati Fassio de “La signora in rosso“, Manuela Scavino dell'”Enoteca Gastronomica Civico 15“, Daniela Solive della “Premiata osteria dei fiori” e “Le Tère Ruse” l’agriturismo di Gregorio Pic.

Reazioni shock a “4 Ristoranti” di Alessandro Borghese

La trasmissione capitanata da Alessandro Borghese è sempre stata caratterizzata da sfide senza esclusioni di colpi fra gli chef ma nella puntata registrata ad Asti è accaduto davvero l’inimmaginabile.

Tutto è nato quando, ospiti de “La signora in rosso” di Fassio una delle ristoratrici in gara ha trovato nel suo piatto un capello. Da quel momento per il padrone di casa sembra essere iniziata una vera e propria guerra.

Invece infatti di limitarsi a cambiare il piatto ne è nata quasi una lite con Fassio che, come dimostrano i suoi comportamenti, pare proprio che se la sia legata al dito.

Durante il pranzo svoltosi nella “Premiata osteria dei fiori” lo chef non ha esitato a denigrare il piatto ordinato. Addirittura è arrivato a dire che “gli agnolotti avevano il sapore del sudore di cane“.

Sempre più incontenibile il ristoratore in un’altra occasione si è spinto ancora più in là con un comportamento che ha lasciato allibito Borghese nonché i suoi colleghi seduti al tavolo. Mentre stavano mangiando all’agriturismo “Le Tère Ruse” Friso è arrivato a sputare letteralmente una lumaca nel piatto sostenendo che fosse cruda.

Un atteggiamento questo che ha sconvolto non solo i ristoratori ma soprattutto lo chef di “4 Ristoranti”. Secondo La Stampa pare che il conduttore abbia espresso tutto il suo disappunto anche al sindaco di Canelli per il comportamento inqualificabile del ristoratore.

