Covid e Natale, Paesi Bassi: “rigoroso lockdown” a partire da domenica

Le opzioni proposte riguardano diverse normative fino al lockdown: i provvedimenti mirano ad arginare la neonata variante Omicron.

Aumenta la tensione internazionale di fronte alla pericolosa accelerazione della variante Omicron. Con le sue 32 varianti, il neonato ceppo sudafricano continua la sua corsa globale, costringendo diverse autorità a prendere in mano la situazione prima che sia troppo tardi. Per tenere lontano l’apice di una nuova ondata pandemica e, di conseguenza, dell’ennesima crisi umanitaria, i governi giocano d’anticipo e decidono di aumentare le restrizioni. Dall’avvio dell’opzione C a Londra, all’annullamento dei fuochi d’artificio di Capodanno sugli Champs-Élysées a Parigi; una settimana prima di Natale, le misure contenitive continuano a moltiplicarsi in tutto il mondo.

Allerta Covid: lockdown da domenica nei Paesi Bassi

Tra le restrizioni più rigorose spiccano quelle dei Paesi Bassi con l’annuncio di ieri sera, sabato 18 dicembre, da parte delle autorità locali di un severo confinamento per il periodo di Natale, autorizzando l’apertura esclusiva di attività commerciali essenziali e punti vendita di beni di prima necessità. Riguardo ai cenoni durante le festività natalizie, il numero di ospiti che le persone potranno invitare a tavola è ridotto da quattro a due, ad eccezione del giorno di Natale, il 25 dicembre. L’informazione collima con l’ultimo comunicato del premier Mark Rutte.

Stando a quanto si apprende dal comunicato ufficiale, il rigoroso lockdown inizierà questa domenica, 19 dicembre, e resterà in vigore fino al 14 gennaio. La severa restrizione cercherà di arginare le nuove infezioni legate alla nuova variante. “Di nuovo lockdown per i Paesi Bassi. Era inevitabile con l’arrivo della quinta ondata della variante Omicron.“, ha asserito il primo ministro Mark Rutte in una conferenza stampa questo sabato sera. “Sono qui stasera con uno stato d’animo cupo.“, ha continuato il capo del governo, aggiungendo che l’intervento è necessario “per evitare il peggio.”

A solo un mese dalla sua identificazione in Sudafrica, Omicron è già stata rilevata in quasi 80 paesi e aumenta la sua cavalcata in Europa. Secondo le stime della Commissione Europea, il neonato ceppo potrebbe diventare dominante entro la metà di gennaio.

