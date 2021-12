Michelle Hunziker incredibile confessione sul suo passato: “Ho passato tanto tempo in ospedale”. Il ricordo più doloroso

La showgirl è attivissima sui social e ha ammesso cosa le è accaduto da bambina quando la sua salute non era delle migliori.

In queste settimane l’abbiamo vista impegnata alla conduzione di “All Together Now” accanto ad una giuria di esperti coach temerari e senza scrupoli. Michelle Hunziker si è dimostrata ancora una volta degna del suo ruolo di prima donna con la sua verve satirica e il carattere solare e giocoso che tutti le riconoscono da sempre.

La showgirl però non è sempre spensierata come crediamo, nella sua vita ha attraversato anche momenti duri e difficili che lei stessa ha confessato sui social ammettendo una verità sconosciuta alla maggior parte della sua community. Sentiamo cos’ha ammesso.

Michelle Hunziker fa gelare il sangue: “Ho due costole in più”

Attivissima sul suo profilo Instagram, Michelle pochi giorni fa ha rivelato ai fan come è stata la sua infanzia dentro e fuori da vari centri ospedalieri svizzeri.

“Da piccola ho fatto un sacco di interventi chirurgici, sono stata un po’ sfortunatella“, confessa Michelle sui social. Prosegue poi l’elenco delle sue patologie:

“Ho avuto l’ernia inguinale, l’appendicite, poi a un certo punto, mi faceva malissimo la mano, avevo solo 9 anni, quindi non riuscivano a diagnosticarmi un tunnel carpale e allora mi hanno fatto una radiografia e hanno trovato che avevo due costole in più, rendetevi conto! Allora mi hanno aperto tutto il collo qui in alto ancora le, ho due cicatrici. Poi però mi sono svegliata e mi faceva ancora male la mano…“.

Per chi se lo stesse chiedendo, le due costole in più sono ancora allo stesso posto e non sono state tolte.

“Ho passato un sacco di tempo negli ospedali svizzeri da bimba, in pediatria, ed ero sempre con ‘sto camice, quello con le ‘ciapet’ di fuori, che era la cosa che mi infastidiva più di tutto”. La bella conduttrice ironizza sul camice che detestava indossare dopo ogni intervento:

“Il camice con le ‘ciapet’ di fuori era proprio bruttissimo”. Un’immagine alquanto bizzarra di lei ma che mette l’accento sulla sua incredibile capacità di superare anche questi momenti più tristi sempre con il sorriso.

