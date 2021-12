L’ultimo desiderio di Charlene Di Monaco arriva da lontano, il principe Alberto deciderà di esaudirlo pur ammettendo di essere ad un triste bivio.

Un epilogo ormai fortemente auspicabile, ma di una tristezza senza precedenti, ha colpito il Principato in queste ore. A partire degli eventi poco fortuiti susseguitesi negli ultimi mesi, ed in particolare nel corso di queste due settimane appena conclusesi, il futuro che spetterebbe ai due gemelli, figli dell’amata coppia reale, non può che lasciare ad oggi un inesauribile velo di tristezza.

La consorte del principe Alberto, Charlene di Monaco, trovandosi lontano dalla famiglia per via del suo recupero in una clinica oltralpe, avrebbe deciso di esprimere un ultimo desiderio. Una malinconica curiosità ha balenato sin dai primi istanti nei sostenitori della principessa, fin quando la decisione di Alberto, in tal merito, non ha potuto farsi attendere.

Charlene Di Monaco triste risvolto: l’ultima richiesta ad Alberto, il principe la asseconda

Vista la distanza dal Principato, e la forte mancanza avvertita nei suoi confronti dei meravigliosi Gabriella e Jaques, Charlene si sarebbe soffermata su di un punto di non ritorno. La decisione è stata prese “per il bene dei loro bambini”. Confermano le testate giornalistiche più vicine alle controverse dinamiche della famiglia. Nel corso di una recente conversazione con il marito, l’ex modella avrebbe poi chiarito la situazione.

Da ora in avanti Alberto non potrebbe più essere in grado di mantenere in perfetto equilibrio la situazione. E perciò ha richiesto, sotto consenso della principessa, di prendere in considerazione l’aiuto della sorella Carolina. Già espostasi ben volentieri in sostegno della sfortunata coppia. Ad intervenire in loro aiuto sarà anche la terza figlia della principessa Grace, Stéphanie.

L’ultimo desiderio, infine, espresso dalla principessa e prontamente esaudito da Alberto in periodo natalizio, è stato quello di organizzare una gita ricreativa per i due bambini. Alberto, con lo scopo di distrarre dal difficoltoso periodo la coppia di gemelli, ha dunque accompagnato Gabriella e Jacques al suggestivo “Christmas Market“. Al loro fianco spiccano, tra gli ultimi scatti ufficiali, le figure apprensive delle due donne di famiglia.

Sarebbe inutile ad ogni modo negare la speranza, sempre presente nei loro occhi, di veder tornare presto la loro mamma a casa.

