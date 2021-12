Elisabetta Gregoraci ne sa una più del diavolo per stuzzicare la fantasia dei suoi fan, con semplicità ed un velo di malizia mette tutti k.o.

Elisabetta Gregoraci riesce a stupire sempre tutti, la sua professionalità, ormai consolidata nel tempo, l’ha resa una vera reginetta della televisione e dello spettacolo e su Instagram non è da meno.

Seguita da 1,9 milioni di follower, la Gregoraci ha una community virtuale molto attenta ai suoi spostamenti, ai suoi progetti, alla sua quotidianità ma anche ai suoi scatti. Un particolare non è passato inosservato e la maggior parte dei maschietti italiani si sono lasciati andare con un doveroso zoom.

Elisabetta mette tutti k.o. con stile ed eleganza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Un classico jeans leggermente largo alla caviglia, scarpe nere con un tacco vertiginoso, una camicetta bianca ricamata sulle maniche che scopre l’addome scolpito e si stringe sotto al seno perfetto, la scollatura profonda mette in risalto la sua sensualità.

Elisabetta è una donna che sa sempre quello che vuole e sa come stupire i suoi fan anche con assoluta semplicità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Clizia Incorvaia dolore atroce in famiglia, non trattiene le lacrime: “Devo proteggere tre vite” – FOTO

I commenti sono milioni così come i cuoricini, qualcuno scrive “Che perfezione” mentre qualcun altro risponde “Un look casual indossato da una donna sempre composta e raffinata. Buon fine settimana Eli”.

Un vero trionfo di femminilità, Elisabetta Gregoraci non ha bisogno di ostentare la sua perfezione, lei è perfetta così com’è. La showgirl riesce ogni giorno a scardinare gli stereotipi sullo spettacolo e la bellezza. Non c’è bisogno di essere pomposi per piacere agli altri, la vera felicità è accettarsi così come si è, con i pregi ed i difetti.

La presentatrice sta vivendo un periodo magico dal punto di vista lavorativo, non ha mai deluso le aspettative di nessuno, è una vera professionista del suo settore. Per lei il 2022 sarà fantastico, nuovi progetti stanno per essere realizzati e come sempre, Elisabetta, sarà all’altezza della situazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Andrea Delogu paradisiaca mostra un fisico da urlo, l’abito trasparente distrae e fa volare – FOTO

Tutti sono pazzi di Elisabetta, che ogni giorno regala un pezzetto di se al mondo e lo rende più bello.

GUARDA SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE L’INTERVISTA A CARLETTO LIFE