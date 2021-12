Kasia Smutniak si è fatta portavoce della crisi umanitaria. Un’impresa che le è costata cara, soprattutto a livello emotivo.

Un viaggio introspettivo ed emotivo, Kasia Smutniak ha voluto sfidare se stessa per il suo ultimo film “3/19”. L’attrice, sempre pronta ad aiutare i bambini, le donne, i più deboli, è scesa tra gli invisibili tra la Polonia e la Bielorussia per testimoniare sulla crisi umanitaria.

Le sue parole sono un colpo al cuore: “Mi aggiro per questa città, da un bel po’ di giorni ormai , come un fantasma. La mia mente è dall’altra parte. Dividersi in due è da anni la mia condizione permanente. Ora sono divisa in tre. Polonia, Italia, Nepal. Quanto avremmo avuto bisogno della loro spiritualità.. La spiritualità messa in pratica però.”

Un reportage che Kasia ha portato a termine con non poca fatica. L’orrore che ha visto purtroppo è la triste realtà.

Kasia in prima linea per i diritti di tutti

Non solo lustrini, abiliti eleganti e lusso. Kasia Smutniak è convinta che non si possa tacere di fronte a tanta bruttezza e che chi può deve fare necessariamente qualcosa. Non si può essere passivi, non si deve essere passivi.

I fan dell’attrice hanno seguito passo passo le sue gesta che si sono concluse con un reportage pubblicato sul Corriere.it. Kasia ha mostrato la fame, gli stenti, il dolore, il terrore, la morte. La sua testimonianza è da brividi, in milioni si sono complimentati per il coraggio che ha avuto in quest’impresa.

“Ti ho sempre apprezzato come attrice e per la tua bellezza, ma quando ti ho sentito parlare, mi ha colpito la tua forza e ti reputo una donna unica”, scrive un fan. “Sei una grande persona colma di umanità e amore per il prossimo..per questo sei grande!! scrive qualche altro.

Kasia è riuscita, in poco tempo, ha mostrare una triste realtà che sembra non migliorare affatto.

Una donna piena di umanità, di empatia, di luce e forza. Kasia si batte per i più deboli e lo farà per sempre.

