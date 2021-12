“Non vi credo”, la Toffanin a muso duro contro Alex Belli e Delia. Il pubblico è senza parole

A “Verissimo”, Silvia Toffanin ha ospitato Alex Belli e Delia Duran, che si sono aperti in merito alla loro relazione: le dichiarazioni della coppia hanno scandalizzato la conduttrice

Dopo aver abbandonato la casa del “Grande Fratello Vip” nel corso della puntata di lunedì, Alex Belli ha deciso di concedere un’intervista a Silvia Toffanin, nel corso dell’appuntamento domenicale di “Verissimo”. La conduttrice, che ha accolto calorosamente l’ospite, lo ha immediatamente incalzato con alcune domande relative alla sua recente esperienza televisiva.

“In questi tre mesi non mi sono risparmiato, ma era ora di uscire“, ha ammesso l’attore, che aveva l’esigenza di tornare a casa per ricucire il rapporto con la sua famiglia, nonché con Delia Duran. Quest’ultima, che ha raggiunto l’ex gieffino nello studio di “Verissimo”, ha sganciato una vera e propria bomba che ha fatto rimanere di sasso la Toffanin: la stoccata nei confronti della coppia non si è fatta attendere.

Silvia Toffanin a muso duro contro Alex Belli e Delia. Il pubblico è senza parole

Prima di parlare della situazione sentimentale di Alex Belli, Silvia Toffanin ha voluto che sua moglie Delia Duran lo raggiungesse al centro studio. L’attore, che all’interno del “Gf Vip” ha vissuto dei momenti di pura passione con Soleil Stasi, si è giustificato con parole che hanno lasciato di sasso la conduttrice.

“Io ho raccontato quello che sono, ho voluto dimostrare che l’amicizia tra uomo e donna è possibile“, ha spiegato Belli, di fronte ad una Silvia Toffanin a dir poco interdetta. “Non ti sembra di aver esagerato?” – gli ha chiesto la conduttrice, a cui l’attore ha risposto senza pensarci due volte – “Se sei sincero alla fine vinci sempre“.

Delia Duran, chiamata in causa da Silvia, non ha esitato a prendere le parti del marito, con il quale, fino a pochi giorni fa, sembrava ai ferri corti. “Ho capito che quella con Soleil era davvero un’amicizia“, ha spiegato la modella, prima di essere stoppata dalla Toffanin. “Quindi lo hai perdonato? Io non ci posso credere…“: queste le esternazioni della conduttrice, che di fronte al siparietto non è riuscita a trattenere lo sgomento.

“Cosa gli farai alle donne…“, ha poi aggiunto la Toffanin con il sorriso, pur facendo trapelare tutta la propria incredulità. Tra Alex e Delia, secondo quanto confermato a “Verissimo”, la crisi è ormai acqua passata.