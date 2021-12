Tifone Rai devasta le Filippine: superati i 100 morti

Si aggrava l’ultimo bollettino del violento Tifone Rai: il bilancio delle ultime ore supera le 100 vittime.

Si aggrava il bilancio delle vittime legate al Tifone Rai, il violento ciclone che ha invaso le Filippine. Dalle iniziali 33 contate ieri, sabato 18 dicembre, i morti superano oggi le 100 unità, ma era già chiaro che il bilancio sarebbe peggiorato. I decessi del “super-ciclone”, così è stato definito l’uragano più potente registrato quest’anno nell’arcipelago, continuano a salire col passare delle ore. Stando a quanto si apprende dalle fonti ufficiali, l’uragano ha colpito numerose isole: la situazione, “allarmante” secondo il parere delle autorità locali, ha provocato ingenti danni su tutto il territorio. Tra le isole più colpite si conta Dinagat, letteralmente “spazzata via” dalla tempesta ha riferito la governatrice locale Arlene Bag-ao.

Tifone Rai devasta le Filippine: gli ultimi aggiornamenti

Supera le 100 unità l’ultimo bilancio che riporta i morti legati alle violente attività del Tifone Rai. Dall’iniziale bollettino di sabato 18 dicembre, il numero delle vittime accertate questa domenica sale a 112. La notizia è stata annunciata da alti funzionari del governo. Stando alle ultime dichiarazioni delle autorità locali, l’ultimo aggiornamento riporta un numero purtroppo non definitivo: la natura provvisoria dei dati dell’Agenzia Nazionale per i Disastri naturali delle Filippine è essenzialmente dovuta all’interruzione delle comunicazioni in gran parte del Paese.

La situazione sull’arcipelago è davvero drammatica. Secondo quanto riportano i principali media internazionali, molti villaggi al sud e al centro del Paese sono stati devastati al passaggio dell’uragano Rai, le cui forti raffiche di vento hanno dapprima superato i 195 k/h, per poi scendere lievemente sui 155 km/h. Proseguono le attività di evacuazione, da giovedì 16 dicembre sono state evacuate almeno 300.000 persone. Dall’isola turistica di Siargao, il ciclone si è spostato questo venerdì sera (17 dicembre) nella parte settentrionale dell’isola di Palawan, in direzione del Mar Cinese Meridionale, verso il Vietnam.

Il governo locale ha precisato che i danni maggiori sono stati localizzati in una popolosa area di circa 780mila persone.

