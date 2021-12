Cenare è importante, ma anche dormire. Se hai problemi di insonnia ecco una lista di alimenti da evitare per dormire sonni tranquilli.

Cenare è importante, ma anche dormire. Consumare i pasti è vitale per il nostro equilibrio psicofisico. Se hai problemi di insonnia, il problema principale potrebbe risiedere a tavola. Scopriamo insieme una lista di alimenti da evitare per ritrovare la propria serenità e dormire finalmente sonni tranquilli.

Insonnia: 7 alimenti nemici del sonno

• spezie: curcuma, cumino, pepe… le spezie portano una spolverata di magia in cucina, ma gli esperti ne sconsigliano il consumo nei pasti serali: i loro sapori intensi e particolarmente aromatizzati possono provocare molesti bruciori o dolori allo stomaco.

• melanzana: ottima a pranzo, la melanzana andrebbe limitata. contiene nicotina che ha proprietà eccitanti (si stima che 10 kg di melanzane ne contengano quanto una sigaretta) e può potenzialmente rendere difficile addormentarsi.

• cibo grasso: tutti gli alimenti ad alto contenuto di grassi andrebbero consumati con moderazione. Queste sostanze causano difatti un lavoro digestivo molto impegnativo che allungherà il tempo di veglia. Limitare burro e cibi fritti sono con parsimonia.

• caffè: l’amico numero uno per eccellenza delle ore piccole. Evita di berlo per tenere lontana l’insonnia.

• bevande frizzanti: gonfiano lo stomaco, rendendo di conseguenza alta la probabilità di aumento della fastidiosa sensazione di gonfiore durante la notte. Molto zuccherine, queste bevande contengono spesso molta caffeina, il cui eccitante è all’origine degli occhi spalancati durante le ore più piccole. In più, molte di loro contengono un elevata quantità di sodio, l’alta probabilità di alzarsi di notte per bere è molto alta.

• carne rossa: ricca fonte di proteine, la carne rossa non va assolutamente consumata prima di andare a letto. In caso contrario, questo alimento provocherà una digestione molto lenta, che di dilungherà per tutta la notte. Se vuoi evitare i crampi allo stomaco e un sonno particolarmente agitato, prediligi piatti più leggeri, come il pollo.

• frutti ricchi di vitamina C: fedele alleata la mattina, la vitamica C, con le sue proprietà energizzanti, è la peggiore nemica di non riesce a prendere sonno facilmente. Evitare pertanto agrumi e altra frutta che ne contiene una considerevole quantità, come ribes nero, agrumi, fragole e kiwi.