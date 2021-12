Per Emma è arrivato il momento di presentare al pubblico la sua “famiglia incasinata”. Lo ha fatto condividendo alcune foto inedite

Non è ancora tempo di pensare alle vacanze per Emma che proprio in questi giorni si trova sul set del film “Il ritorno“, diretto da Stefano Chiantini. L’artista interpreterà la protagonista, Teresa, per il cui ruolo ha dovuto modificare radicalmente il proprio look. Continua quindi la carriera da attrice della cantante, iniziata accanto a Gabriele Muccino nel film diretto dal regista, “Gli anni più belli“. Il secondo progetto nel quale è stata coinvolta proprio da quest’ultimo esce oggi, lunedì 20 dicembre, in esclusiva su Sky.

“A casa tutti bene”: Emma presenta la sua “famiglia”

Prodotta in esclusiva da Sky esce oggi la serie “A casa tutti bene“, diretta da Gabriele Muccino e tratta dall’omonimo film del 2018. In otto puntate saranno seguite le avventure della famiglia Ristuccia e della famiglia Mariani e gli intrecci dei loro componenti. Tra i protagonisti ci sarà anche Emma che interpreterà Luana, la compagna di Riccardo Mariani, interpretato da Alessio Moneta.

L’artista aveva già condiviso alcuni scatti inediti che avevano commosso i fan. Il suo personaggio, Luana, è in dolce attesa e le immagini che la ritraggono incinta hanno fatto il giro del web.

In occasione dell’uscita della serie Emma ha voluto pubblicare altri scatti tratti dal progetto e alcuni momenti inediti del dietro le quinte. “Se pensate di avere una famiglia incasinata è solo perché non conoscete la nostra“, scrive prima di dare l’appuntamento al pubblico su Sky. “È arrivato il momento! Vi aspettiamo“, conclude.

Per il suo debutto Gabriele Muccino, che si è sempre occupato di produzione cinematografica e mai di serie televisive, ha voluto ancora una volta nel cast la cantante. Dopo averle dato fiducia e averle permesso di debuttare sul grande schermo ha pensato fosse adatta per rivestire i panni della compagna del componente della famiglia Mariani.

Emma chiude quindi l’anno con un progetto in uscita e uno in lavorazione, in attesa del 2022 che inizierà con il suo ritorno sul palco dell’Ariston. Parteciperà infatti al prossimo Festival di Sanremo, dieci anni dopo la sua vittoria, dimostrando di riuscire a dividersi perfettamente tra il set e la carriera da attrice e il palcoscenico.