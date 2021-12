Cosa si cela dietro al dramma famigliare dell’attore Riccardo Scamarcio? Il regista Nanni Moretti parla di quel timore per la figlia.

A pochi mesi dall’esordio cinematografico di due grandi pellicole sul grande schermo, l’attore di origini pugliesi, Riccardo Scamarcio, continua ad essere un riconosciuto punto di riferimento per le sue interpretazioni e la sua filosofia di vita. Oggi si parla di un errore, forse di valutazione, che potrebbe aver causato irreversibili effetti al suo più intimo entourage.

Prima dell’uscita in sala de “La Scuola Cattolica” l’attore, avvicinatosi di recente a seguito delle riprese alla giovane e talentuosa attrice Benedetta Porcaroli, è stato fra i protagonisti dell’ultimo film realizzato dal regista Nanni Moretti. E’ qui che si inserisce, e non senza una vena d’inquietudine, l’ossessiva parentesi familiare dell’attore.

Riccardo Scamarcio la paura per sua figlia poi la terribile ossessione: parla Nanni Moretti

Presentato inizialmente al “Festival di Cannes” in estate, poi a fine settembre in sala e con particolare enfasi sulla riapertura dei cinema nella penisola italiana, la storia raccontata in “Tre Piani” è tratta dall’omonimo romanzo di Eshkol Nevo. La pellicola pare sia stata sin da subito piacevolmente accolta dalla critica. Donando agli spettatori una sguardo a 360° sui drammi che la natura umana è costretta a portare con sé nella più labile quotidianità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Classifica FIMI, Marracash perde il primato: chi è riuscito a batterlo

A raccontare nei dettagli e con latente intensità l’origine, quanto la per nulla pragmatica evoluzione, del dramma vissuto in questo caso da Scamarcio sarà lo stesso regista. L’ambivalente personaggio di Lucio, interpretato da Scamarcio, è un uomo che abita assieme alla moglie, Sara, e alla figlia, Francesca, nella palazzina da cui il film prende ispirazione per il suo nome.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> 4 Ristoranti, liti e reazioni incredibili nel programma di Alessandro Borghese

A seguito di un doloroso avvertimento, che porterà alla scomparsa della bambina per diverse ore nella sera, l’innescarsi di un meccanismo di dubbi e protezione nei suoi confronti da parte di Riccardo, alias Lucio, sarà irreversibile. Difatti, mostrato il timore onnipresente che la figlia abbia subito un abuso nella notte della sua sparizione, la situazione si troverà a mutare completamente, capovolgendo il punto di vista. Finché, come racconta attraverso la sua arte Moretti, Lucio fortemente spaesato dall’accaduto stringerà col passare del tempo un feeling con una ragazza minorenne. Ma sua insaputa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Pacte (@le_pacte_officiel)

E per il quale sarà costretto a confrontarsi con una giustizia a tratti “paradossale”.

IL CALENDARIO DELL’AVVENTO DI YESLIFE