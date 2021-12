Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: il segreto del successo del loro matrimonio. Parola di Alfonso Signorini

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono una delle coppie più potenti e longeve del panorama dello spettacolo italiano. Il loro matrimonio nasconde un segreto intimo

Lui è un giornalista, autorevole conduttore e autore televisivo, solido pilastro della televisione italiana. Lei è la punta di diamante delle reti Mediaset, ogni suo progetto è oro colato, amatissima dal pubblico che la premia a suon di dati auditel.

Stiamo parlando di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, una delle coppie più affiatate e longeve del panorama dello spettacolo nostrano. In ogni loro apparizione comune è evidente la complicità e la fiducia che ripongono l’uno nell’altra. Un piccolo dettaglio intimo sulla loro unione è trapelato dalla voce di qualcuno che, in merito di gossip, la sa lunga: il direttore della rivista Chi (attuale conduttore del “Grande Fratello vip”) Alfonso Signorini.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono una coppia bianca: che vuol dire?

Maurizio Costanzo ha avuto intense storie d’amore nel corso della sua vita. È stato sposato con la fotoreporter Lori Sammartino. In seguito si è legato alla giornalista Flaminia Morandi, madre di due dei suoi figli (Camilla e Saverio). Successivamente ha avuto una relazione con Simona Izzo, mantenendo un rapporto di grande amicizia. Si è risposato una terza volta con la conduttrice televisiva Marta Flavi, concludendo il loro rapporto nel 1990.

L’anno precedente conobbe Maria De Filippi, incontrata per la prima volta a un convegno sulla pirateria cinematografica a Venezia. In seguito è iniziata una collaborazione lavorativa tra i due ma diventarono presto una coppia a tutti gli effetti e si sposarono nel 1995 con rito civile a Roma. Insieme hanno adottato un bambino nel 2002 di nome Gabriele.

Alfonso Signorini durante un ospitata a un programma di Piero Chiambretti su Rete 4 rivelò un dettaglio intimo su di loro. Costanzo e la De Filippi conducono un matrimonio bianco, ossia non mettono il sesso al centro del loro rapporto.

“Maria De Filippi e Maurizio Costanzo dormono in camere separate, ma nella stessa casa. La De Filippi ha sempre dichiarato di essere una pippa per quanto riguarda il sesso” – ha specificato Signorini.

In un certo senso anche Maurizio Costanzo ha confermato queste parole al Corriere della Sera, dicendo: “Sono uno che guarda la televisione fino a tarda notte, anzi fino al mattino, insopportabile. Avremmo finito per litigare e invece non abbiamo bisticciato mai e direi che è un bel record.” .

