Katia Ricciarelli pronta al grande passo: il segreto che nessuno sapeva

Katia Ricciarelli lascia tutti di stucco con la sua confessione: ecco cosa l’aspetta appena uscirà dalla casa più spiata d’Italia

Katia Ricciarelli è un nome che tutto il mondo conosce. Con il suo talento e la sua voce da soprano ha calcato i palchi più importanti portando in alto la bandiera tricolore. Per tantissimi anni legata ad uno dei volti storici della nostra tv, Pippo Baudo, ha scelto di intraprendere una strada separata da lui. Matrimonio finito con grande delusione del pubblico ed una nuova vita.

Se il grande Pippo non si vede più in tv, lei ha continuato ad essere presente sul piccolo schermo e oggi è una dei grandi protagonisti del “Grande Fratello Vip”. Proprio nella casa, la soprano si è lasciata andare con Carmen Russo ad una confidenza intima, un dettaglio della sua vita che non aveva mai detto prima. La Ricciarelli ha ammesso di essere pronta ad un grande passo.

Katia Ricciarelli, la verità che incuriosisce

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑲𝒂𝒕𝒊𝒂 𝑹𝒊𝒄𝒄𝒊𝒂𝒓𝒆𝒍𝒍𝒊 New INSTA (@katiaricciarellireal)

Katia Ricciarelli di nuovo innamorata e pronta a sposarsi. Questa la rivelazione choc, detta tra le righe, nella casa più spiata d’Italia che ovviamente il “Grande Fratello” non si è fatto scappare. Proprio alla cantante, infatti, gli autori, nel confessionale hanno chiesto “spiegazioni” cercando di chiarire la cosa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Roma eterna, tu eterea”, Stefania Orlando il mini abito svela gambe da sogno: tutti ai suoi piedi – FOTO

La Ricciarelli ha ammesso di avere un fidanzato, un uomo di nome Renato di cui è molto innamorata. Lo ha conosciuto diverso tempo fa in Puglia nel corso di una puntata di “Mattino 5”. L’uomo, per i pochi indizi che la soprano ha dato, è molto alto, un metro e ottanta ed è originario proprio della Puglia. Con lui sarebbe pronta a fare, di nuovo, il grande passo, sposarsi.

Un appuntamento importantissimo dunque una volta che sarà uscita dalla casa del “Grande Fratello Vip”. A Signorini ha spiegato di essere sicura della sua scelta, speranzosa che questo secondo matrimonio possa essere quello giusto.

Una notizia questa che ha acceso tutti i riflettori sulla Ricciarelli e che smuove le acque intorno a lei. Ora tutti vogliono sapere e avere più dettagli sul misterioso uomo ma per il momento bisogna accontentarsi di poco.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Federica Pellegrini-Matteo Giunta, si mette male in vista delle nozze: ferite aperte con l’ex fidanzato Magnini

E Pippo Baudo cosa dirà di questo nuovo amore? Si aspetta la sua entrata nella casa con trepidazione e questo allettante nuovo particolare aumenta ancora di più la curiosità.

IL VIDEO DEL CALENDARIO DELL’AVVENTO DI YESLIFE