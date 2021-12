È passato più di un anno dalla morte di Gigi Proietti. A ricordarlo la figlia confessando una verità inaspettata: il racconto è toccante.

Attore, comico, regista, doppiatore, direttore artistico, conduttore e scrittore. Questi i tanti volti di Gigi Proietti nel corso della sua vita. Un nome legato per sempre al mondo dello spettacolo, dove si è distinto con il suo talento incredibile, le sue idee geniali e la sua verve travolgente.

Un nome che rimane nel cuore degli italiani, segnati da un vuoto incolmabile a seguito del suo decesso, avvenuto il 2 novembre 2020.

In quella data l’attore romano avrebbe dovuto spegnere 80 candeline, ma un arresto cardiaco non glielo ha permesso, portandolo a dire addio per sempre al mondo. Addio che ha gettato tutti nel dolore più grande: dai fan, ai colleghi, ai suo cari, ancora oggi vivo il ricordo del famoso personaggio televisivo, capace di segnare la storia italiana dello spettacolo.

Tra questi la figlia Carlotta che di recente ha rivelato un racconto inaspettato in merito alla figura del padre, lasciando tutti spiazzati.

Gigi Proietti: rivelazione sorprendente della figlia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Proietti (@carlottaproietti2)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Charlene di Monaco, dramma senza fine: lo strazio nel giorno del Compleanno

La figlia di Gigi Proietti ha ricordato il padre con una toccante rivelazione in occasione del primo anniversario dalla sua morte. Una ricorrenza dolorosa che segna un secondo Natale senza l’attore: tuttavia in questo periodo di feste sarà presente tra noi grazie alla pellicola “Io sono Babbo Natale”, ultimo film a cui ha preso parte.

“Una persona come mio padre non è riassumibile. Era anche umile, una figura complessa e semplice. Amava distinguere, tra serietà e scherzo. Vorrei che non fosse classificato in modo riduttivo. Ho un’impressione forte di lui, che lo comprende tutto: era “un uomo di teatro”. È stato un artigiano”, il racconto inaspettato di Carlotta.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Angelina Jolie e Brad Pitt: c’è qualcuno che ancora oggi soffre

Parole in cui si legge tutto l’affetto per il padre nonché una sorta di senso di protezione, accompagnato da una grande stima. Padre che l’ha influenzata nel corso della sua vita, a tal punto da seguirne le orme. 40 anni, anche lei ha intrapreso la carriera nello spettacolo: attrice e cantautrice, lavora principalmente nel mondo del teatro.

IL METEO DI YESLIFE, LE PREVISIONI DEL 17 DICEMBRE 2021