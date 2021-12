È stato rivelato il compenso di Katia Ricciarelli per il “Grande Fratello Vip”, la cifra è da capogiro. I fan sono senza parole

Katia Ricciarelli è una cantante lirica molto famosa. La sua voce meravigliosa è arrivata ovunque. La sua carriera è stata brillante e longeva, ma ad oggi sente di aver sacrificato tanto per essa, soprattutto la vita privata. Nel suo percorso al “GF Vip” ha più volte parlato di solitudine, quella che la perseguita da anni. Proprio all’interno del reality ha colmato quel vuoto dentro di sé dichiarando persino che quando uscirà convolerà a nozze con un uomo.

Katia Ricciarelli, il suo percorso al “GF Vip” dal cachet vertiginoso

La cantante lirica Katia Ricciarelli, è una delle concorrenti più amate del “Grande Fratello Vip”. Si può dire che all’interno del reality abbia preso il ruolo di zia e consigliera per le ragazze più giovani. È sempre pronta a consolarle e a dare un consiglio o a fare anche una critica costruttiva.

La Ricciarelli è stata fortemente voluta da Signorini in questa edizione del programma. Alfonso ha dovuto corteggiarla per molto tempo prima che accettasse. Addirittura pare che siano già diversi anni che il conduttore provava a convincerla. Il suo percorso sta andando molto bene nel reality, tanto che ha deciso di rimanere fino a marzo 2022 data in cui terminerà il programma.

È stato infatti prolungato dalla produzione per via del grande successo riscontrato. La Ricciarelli ha trovato il suo equilibrio nel programma e si trova a suo agio, ha rivelato parti intime della sua personalità e si è aperta con il pubblico sulle sue fragilità.

Vista la decisione della Ricciarelli di rimanere nel programma, molti fan non hanno potuto fare a meno di chiedersi quanto guadagni un personaggio noto come lei in questo reality.

Abbiamo una risposta concreta alla domanda. Secondo alcune indiscrezioni, Katia Ricciarelli guadagnerebbe una cifra come 15.000 euro a settimana durante la sua permanenza al “Grande Fratello Vip”. Solo un altro vip all’interno della casa avrebbe preso lo stesso cachet, Raffaella Fico. A rivelare l’indiscrezione è stato un portale di nome “I love trading”.

