Sangiovanni, il forte messaggio rivolto ai colleghi: “Non è brutto se…”

Il giovane cantautore ha voluto lanciare un forte messaggio ai suoi colleghi, incitandoli a celebrare in maniera differente i successi degli altri. Ecco le parole di Sangiovanni

A soli 18 anni è riuscito a conquistarsi un posto nella scena musicale italiana con numeri davvero sorprendenti. Parliamo di Sangiovanni, secondo classificato nella ventesima edizione di Amici e oggi tra gli artisti emergenti con maggior successo. Più di cento milioni di stream, diversi dischi di platino e migliaia di fan che lo seguono e supportano in tutto e per tutto. Sarà tra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo e nel frattempo sta ultimando i lavori per il nuovo album, in uscita nel 2022. Ma il giovane cantautore trova anche il tempo di condividere con il pubblico riflessioni e messaggi importanti.

“Possiamo farcela tutti insieme”: le parole di Sangiovanni sul concetto di successo

Un anno rivoluzionario per il giovane cantautore che ha da poco celebrato la prima posizione su Spotify con “Malibù“, decretato il brano più ascoltato del 2021. Mentre i fan attendono di vederlo sul palco dell’Ariston e ascoltare “Farfalle” -questo il titolo della canzone che porterà in gara- Sangiovanni ci ha tenuto a riflettere sul concetto di “successo”.

Lo ha fatto tramite una storia Instagram condividendo dapprima un brano di Rhove, altro giovanissimo talento emergente, e successivamente pubblicando un flusso di pensieri.

“Viva la musica” -scrive- “che è condivisione e collettività. Viva i successi, di TUTTI, non solo quelli propri“. Poi continua: “È figo se qualcuno ce la fa, non è brutto. Possiamo farcela tutti insieme“. Celebrare il talento e la musica senza lasciare che la competizione o l’invidia vada a corrompere l’arte, questo il pensiero del giovane cantautore.

A questo punto si rivolge direttamente al collega Rhove, complimentandosi con lui. “Rhove SPACCA e io sono contento, ascoltatelo“, conclude. Un concetto quello espresso da Sangiovanni che aveva già avuto modo di condividere in alcune interviste, dichiarando come non senta particolare pressione rispetto alle classifiche o ai numeri da ottenere. Se un altro artista ha successo, soprattutto quando si tratta di giovani emergenti, preferisce celebrarlo piuttosto che guardare al suo risultato con invidia.

Per Sangiovanni al primo posto c’è sempre e comunque la musica, indipendentemente da chi la produca, e non perde occasione per sottolinearlo.