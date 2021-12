Tragedia in un’azienda: operaio cade da una gru e perde la vita

Nella mattinata di ieri, un operaio di 51 anni è morto precipitando da un gru mentre lavorava all’interno di un’azienda di Massafra, in provincia di Taranto.

Dramma a Massafra, in provincia di Taranto, nella mattinata di ieri. Un operaio di 51 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro verificatosi all’interno di un’azienda che si occupa di noleggio di macchine per l’edilizia. Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe precipitata da una gru, che stava spostando da un camion, ed avrebbe battuto violentemente al suolo la testa. Inutili i tentativi di soccorso dei sanitari.

Un operaio è rimasto vittima di un incidente in un’azienda. È accaduto nella mattinata di ieri, giovedì 16 dicembre, all’interno della Massucco, ditta specializzata nel noleggio di macchinari per l’edilizia, sita a Massafra, comune in provincia di Taranto.

L’operaio, Luigi Aprile (51 anni), secondo quanto riportano alcune fonti locali e la redazione di Repubblica, era impegnato nello spostamento di una gru da un camion, quando improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è precipitato dal macchinario. Dopo un volo di diversi metri, il 51enne ha battuto violentemente la testa al suolo.

Tempestivo l’arrivo dell’equipe medica del 118 presso l’azienda. Purtroppo a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei soccorsi che alla fine si sono arresi costatando la morte dell’operaio, che sarebbe sopraggiunta sul colpo.

Intervenuti anche i carabinieri ed i tecnici dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) che si sono occupati degli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica della tragedia e verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno della ditta.

L’incidente verificatosi a Massafra aggrava il pesantissimo bilancio delle morti bianche in Italia: nel 2021 sono oltre mille. Solo ieri sono state quattro le persone che hanno perso la vita mentre svolgevano il proprio lavoro.

