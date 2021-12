Charlène Lynette Grimaldi, nata Wittstock, nota anche come Charlène di Monaco, sono ormai diversi mesi che vive lontano da casa…

La bellissima principessa, consorte del Principato di Monaco, sta continuando la sua convalescenza in un posto segreto, probabilmente in una clinica in Svizzera.

Continuano a salire i sospetti che la malattia sia solo una montatura: tra le ipotesi più gettonate sul perché l’ex nuotatrice non faccia rientro a casa, ci sono quelle che ipotizzano un crollo emotivo e psicologico, oppure c’è chi sostiene che abbia il viso sfigurato dalla chirurgia plastica… sarà veramente così?

Sono moltissimi gli eventi a cui la moglie del principe Alberto II di Monaco non ha potuto prendere parte: tra questi ricordiamo il tradizionale evento natalizio di Palazzo Grimaldi (durante il quale si consegnano dei doni ai bambini più bisognosi) ed il compleanno dei suoi due figli, ovvero i gemelli Jacques e Gabriella.

Charlene di Monaco, la dedica ai suoi figli: “Sono davvero benedetta!”

La triste principessa quarantatreenne ha voluto, dunque, dedicare un post su Instagram per ricordare il compleanno dei suoi due figli, anche se a distanza.

“Buon compleanno figli miei. Grazie Dio per avermi benedetta con due bambini così meravigliosi. Sono davvero benedetta. Con amore, mamma” Sono state queste le parole scritte da Charlene di Monaco, sotto la foto dei suoi bambini.

Da queste frasi emerge, senza dubbio, la malinconia del vivere lontano da casa e dalla sua famiglia: i followers si sono commossi…

Il post è esploso di mi piace e commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Spero che tu stia bene… facciamo tutti il tifo per te. Tieni duro!”; “I tuoi gemelli sono adorabili”; “Speravo che tu fossi con loro per festeggiare” oppure “Così carini: buon compleanno angeli!”.

