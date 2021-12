Il bomber più pagato pronto a tornare in Serie A. La Juventus è a un passo

La Juventus vuole assolutamente rinforzarsi: secondo un importante aggiornamento, i bianconeri sono pronti per regalare un bomber ad Allegri.

L’avvio di stagione della Juventus è stato assai complicato: dopo l’addio di Pirlo e il ritorno di Massimiliano Allegri, i tifosi speravano in un inizio di stagione diverso. In questi primi mesi di campionato, i bianconeri sono stati protagonisti di diversi passi falsi e la zona Champions è al momento piuttosto lontana.

L’obiettivo quarto posto non può assolutamente sfumare: non qualificarsi per la manifestazione più importante per club sarebbe deleterio. Il club, per questo motivo, vuole assolutamente rinforzare la rosa a disposizione di Max Allegri. Secondo alcune fonti, nel mirino della dirigenza c’è un bomber di assoluto livello.

Il bomber pronto a tornare in serie A: Juventus scatenata

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Clamoroso scambio in Serie A, si attende solo l’ufficialità per gennaio

Gennaio è ormai ad un passo e la Juventus non deve farsi trovare impreparata. La società deve assolutamente rinforzare la rosa e il primo ruolo che necessita di investimenti è senza ombra di dubbio l’attacco. La Juve, quest’anno senza Cristiano Ronaldo, sta avendo tantissime difficoltà in zona gol. Secondo quanto riportato da fichajes.net, il club di Torino ha nuovamente messo nel mirino Patrik Schick.

L’ex Roma sta facendo faville in Bundesliga e sta guidando il Bayer Leverkusen a suon di gol. Il ceco ha già siglato 16 reti in 13 partite. Anche agli Europei, il classe 1996 ha messo a segno un clamoroso gol da centrocampo. Il nativo di Praga ha già acquistato il bomber nel 2017: in quell’occasione l’affare saltò perché il ragazzo non superò le visite mediche.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Calciomercato Juventus: Allegri ha scelto l’attaccante per gennaio

La Juventus, in questa fase, viene accostata a numerosi calciatori. In questi giorni si è parlato anche di un maxi scambio in cui è coinvolta la Lazio. Al momento, però, sono soltanto rumors: si attendono importanti sviluppi nelle prossime settimane.

IL TG SPORT DI YESLIFE, LE PRINCIPALI NOTIZIE DEL GIORNO – IL VIDEO