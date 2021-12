Un ragazzo di soli 15 anni è morto nella mattinata di ieri dopo una caduta sulle pista da sci di Alagna Valsesia, in provincia di Vercelli.

Un drammatico incidente sulla pista da sci è costato la vita ad un ragazzo di soli 15 anni. È accaduto nella mattina di ieri ad Alagna Valsesia, in provincia di Vercelli. Il giovane, insieme ai genitori e ad un gruppo di amici, stava prendendo lezioni di sci, ma è improvvisamente caduto a terra battendo violentemente la testa. Soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, l’adolescente è deceduto poco dopo il ricovero per i gravissimi traumi riportati. Su quanto avvenuto sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.

Vercelli, cade sugli sci durante una lezione in pista: muore ragazzo di 15 anni

Aveva solo 15 anni Filippo Allorio, l’adolescente deceduto in seguito ad un incidente in sci avvenuto ieri mattina, domenica 19 dicembre, sulle piste di Alagna Valsesia, comune in provincia di Vercelli, sul versante meridionale del Monte Rosa.

Il ragazzo, residente ad Invorio (Novara), stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione de Il Corriere della Sera, stava prendendo parte ad una lezione di sci con un maestro, insieme ai genitori e ad una comitiva di amici. Per cause ancora da determinare, Filippo, durante una discesa, è finito fuori pista ed è sbattendo la testa violentemente al suolo.

Sul posto sono intervenuti, a bordo dell’elisoccorsi, i sanitari del Suem 118 che hanno proseguito le manovre di rianimazione, avviate dal personale della pista. I soccorritori hanno caricato il 15enne sull’eliambulanza e lo hanno trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Novara. A nulla sono serviti i tentativi dei medici di salvargli la vita: il cuore di Filippo ha smesso di battere poco dopo il ricovero per le gravissime lesioni riportate.

Sulla tragedia sono state avviate le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente. Da quanto emerso sino ad ora, la vittima indossava il casco e tutte le protezioni del caso.