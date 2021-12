“GF Vip”, Miriana e Biagio sono sempre più vicini. I due dormono spesso insieme e, dopo la scorsa notte, Biagio si è sfogato con Manila Nazzaro

Miriana Trevisan è una delle concorrenti più amate di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. È entrata nella casa promettendosi di viversi questa avventura fino in fondo, ma di certo non pensava che sarebbe riuscita a lasciarsi andare così tanto. Infatti la bella showgirl ha avuto ben due frequentazioni in questi mesi trascorsi all’interno del programma: la prima con Nicola Pisu, eliminato dalla casa qualche settimana fa, e la seconda con Biagio D’Anelli che si sta consumando proprio negli ultimi giorni.

GF Vip, Biagio e Miriana si avvicinano: lui però ci ripensa

Biagio e Miriana trascorrono tantissimo tempo insieme all’interno della casa, sono considerati oramai una coppia di fatto, nonostante tra di loro non sia mai successo nulla di concreto. Miriana desidera ardentemente di baciarlo e lo ha dimostrato più volte negli ultimi tempi, ma lui non sembra deciso a fare questo primo passo. Dunque, sembra proprio che coccole e carezze a parte, sotto le coperte non sia successo nulla tra di loro.

Biagio si è confidato con Manila Nazzaro raccontandole di voler davvero baciare Miriana ma di non essere sicuro dei suoi sentimenti, per questo ci sta andando con i piedi di piombo. Ha anche aggiunto che, il giorno in cui la bacerà, lo farà alla luce del sole e non sotto una coperta di nascosto. Ha intenzione di tenere conto del fatto che Miriana a casa abbia un figlio che la guarda.

Molti all’interno della casa però non si fidano di Biagio e sono convinti che abbia organizzato tutto fuori per riuscire a rimanere all’interno del programma.