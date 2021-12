Napoli, trovato il sostituto di Manolas. Il nome lascia i tifosi di stucco

Il Napoli deve sostituire Kostas Manolas, ceduto all’Olympiakos: a gennaio il nuovo difensore azzurro, ecco di chi si tratta

L’addio di Manolas al Napoli in direzione Olympiakos si è consumato, sebbene con qualche mese di ritardo. Il difensore greco è tornato in patria, dopo le voci di cessione che c’erano già state in estate.

Un’avventura, quella dell’ex romanista in azzurro, che non è andata come sperato. Nel 2019, Manolas era arrivato a Napoli con grandi aspettative, ma quasi mai ha mostrato il meglio di sé. La coppia da sogno con Koulibaly è rimasta un’illusione.

Ora, per il Napoli, è tempo di pensare al domani. Un rinforzo in difesa nel mercato di gennaio si rende quanto mai necessario. Koulibaly, del resto, non sarà a disposizione fino a febbraio, per via dell’impegno in coppa d’Africa. Occorre trovare un’alternativa all’attuale coppia titolare, formata da Rrahmani e Juan Jesus.

Il ds Giuntoli è già al lavoro per trovare un rinforzo per la squadra di Spalletti. I partenopei devono risollevarsi dopo un ultimo mese piuttosto complicato, per rimanere quantomeno in linea di galleggiamento in zona Champions League.

Calciomercato Napoli, in Serie A l’erede di Manolas: il punto

Il Napoli secondo le ultime notizie sta pensando a Gleison Bremer, difensore brasiliano del Torino. In questo campionato, finora, con la squadra granata si è espresso su ottimi livelli, tanto da attirare anche l’interesse del Milan.

L’idea del Napoli sarebbe quella di acquistare il giocatore in prestito con diritto di riscatto. L’ipotesi, per il momento, non convince il presidente torinista Cairo, che per lasciarlo andare vorrebbe un acquisto a titolo definitivo.

Per convincere Cairo, il Napoli punta sulla volontà del giocatore, che sarebbe affascinato dalla possibilità di approdare in azzurro. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni, gli azzurri devono far presto per colmare una lacuna importante nella rosa.

