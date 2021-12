Tragica scoperta in montagna: trovato il cadavere di uomo

Nella mattinata di ieri, il cadavere di uomo è stato trovato nel Supramonte di Baunei (Nuoro): pare possa appartenere ad un escursionista scomparso da mesi.

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nella mattinata di ieri nel Supramonte di Baunei (Nuoro). A far scattare l’allarme sarebbe stato un escursionista che, notando il corpo lungo un sentiero, ha chiamato le forze dell’ordine. In pochi minuti, sul posto sono arrivati gli uomini del Soccorso Alpino, i vigili del fuoco ed i carabinieri. Secondo i primi accertamenti, il corpo apparterrebbe ad un uomo di 46 anni scomparso quest’estate durante un’escursione sulla stessa montagna.

Ci sarebbero pochi dubbi sull’identità del cadavere in avanzato stato di decomposizione ritrovato nella tarda mattinata di ieri, domenica 19 dicembre, sul Supramonte di Baunei, in provincia di Nuoro.

Si tratterebbe di Claudio Aresu, 46enne scomparso durante un’escursione lo scorso 23 agosto. Stando a quanto riportano i colleghi di Fanpage, a far scattare l’allarme sarebbe stato un escursionista che, percorrendo un sentiero, ha notato il corpo ed ha subito contattato i carabinieri. Sul posto si sono precipitati i vigli del fuoco, i militari dell’Arma ed il Soccorso Alpino.

I soccorritori hanno provveduto al recupero del cadavere che è stato trasferito presso l’obitorio, dove nelle prossime ore verrà effettuata l’autopsia, disposta dall’autorità giudiziaria per determinare la cause della morte dell’uomo. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per l’identificazione sulla quale, riporta Fanpage, sembrano esserci pochi dubbi. Accanto al corpo, difatti, sarebbero stati rinvenuti dei documenti di Aresu. Inoltre, il luogo del tragico ritrovamento sarebbe poco distante da quello in cui le squadre di ricerca hanno trovato l’auto parcheggiata del 46enne l’estate scorsa.

Ora bisognerà attendere l’esito degli esami per capire cosa possa essere accaduto all’uomo che si era avventurato tra i sentieri della montagna sarda.