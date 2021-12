Benedetta Mazza, colazione a letto e piedi scalzi: un risveglio che più bollente non si può – FOTO

Benedetta Mazza apre le porte della camera da letto: un risveglio fatto di piccoli momenti di pura estasi.

Benedetta Mazza ama condividere con i suoi fans scatti che ben ritraggono la sua vita frenetica, spesso divisa tra Roma e Milano. La conduttrice infatti – presenza costante su QVC – spesso scandisce con foto e video i momenti più salienti della sua quotidianità e affrontando il tutto sempre con quel sorriso che fa amare.

La Benny infatti non è solo bellezza imponente ma molto di più; riesce a catturare tutte le attenzioni con il semplice e caloroso sorriso. Gli occhioni azzurri ed uno sguardo accattivante, fungono da base per post sempre impeccabili. Come l’ultimo che ha aperto in maniera prepotente le fantasie del web.

Benedetta Mazza, il risveglio bollente: i simboli della seduzione ci sono tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Mazza 🌈 (@benedettamazza)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE->Malore improvviso a scuola: ragazzina di 12 anni muore in ospedale

Su Instagram la Mazza ha postato una carrellata di foto che ben rappresentano il suo inizio giornata, fatto di momenti frenetici ma anche risvegli bollenti con tutti i simboli della seduzione. Gli utenti sono già K.O., basta leggere i commenti nei quali fra ammirazione, frasi sensuali e zoom dichiarati fatti sulle foto della conduttrice, tutti sono pazzi di lei.

Aperte le porte della camera, tra colazioni a letto e piedi nudi questo momento ha certamente scombussolato il web che è rimasto impietrito da cotanto splendore: “Amica ma la smetti di essere così bella?” scrive una fan.

In effetti ogni foto raccoglie un angolo della bellezza della Mazza, dai piedi – sia nudi che calzati – o ancora selfie in auto, in ascensore e poi lo scatto mentre è a letto e sfoggia un curioso outfit abbinato ai cuscini del letto. Non è mancata la battuta: “Federe dei cuscini multi uso … Geniale 😂”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE->Charlene di Monaco. La richiesta inaspettata fatta a Carolina spezza il cuore

“La tua bellezza è travolgente come la tua simpatia 🌈✨🌸💫💙🦋😉🙏” questo è il tenero pensiero di un fan sotto uno dei suoi ultimi post. Un commento che vale doppio per la conduttrice che viene apprezzata non solo per il suo aspetto fisico.

GUARDA IL METEO DI www.yeslife.it LE PREVISIONI DEL 21.12.2021