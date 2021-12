Nella serata di ieri, in un incidente sulla statale 114 a Vaccarizzo (Catania) è morto a 44 anni Gaetano Benincasa, noto politico siciliano vice segretario regionale della Cifa.

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. Nella serata di ieri, un uomo di 44 anni ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto sulla statale 114 nel territorio di Vaccarizzo, frazione di Catania. La vittima era alla guida della sua auto che, per cause ancora da chiarire, si è scontrata contro un camion. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che non hanno potuto far nulla per il 44enne, e le forze dell’ordine.

Politica siciliana in lutto. Nella serata di ieri, lunedì 20 dicembre, è scomparso tragicamente Gaetano Benincasa, 44enne attuale vice segretario regionale della Confederazione Italiana Federazioni Autonome.

Benincasa, che viveva con la famiglia a Chiaramonte Gulfi (Ragusa), secondo le prime ricostruzioni, riportate da alcune fonti locali, tra cui la redazione di Catania Today, stava percorrendo la statale 114 “Orientale Sicula” alla guida della sua auto. Per ragioni ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la vettura condotta dal 44enne si è scontrata contro un camion nel territorio di Vaccarizzo, frazione del comune di Catania. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo all’uomo.

Sul luogo del sinistro è arrivata l’equipe medica del 118, ma per Benincasa era ormai troppo tardi: il 44enne sarebbe deceduto sul colpo in seguito allo schianto. Oltre ai soccorsi, sul posto, sono intervenuti gli agenti della Polizia, che hanno provveduto ai rilievi per determinare le cause dell’incidente, e il personale dell’Anas.

Benincasa, oltre a ricoprire il ruolo di vice segretario regionale della Cifa, era un volto noto della politica siciliana. Nel 2017 si era candidato alle elezioni regionali con l’Udc e come sindaco di Palagonia, arrivando, però, terzo.

Diffusasi la notizia della morte del 44enne, che, riporta Catania Today, lascia la moglie ed un figlio piccolo, sono stati innumerevoli i messaggi di cordoglio per i familiari, apparsi anche sui social network. Tra questi anche quello del sindaco di Catania, Salvo Pogliese.

