Chiara Ferragni in tutina di pizzo trasparente. La posa lascia poco spazio all’immaginazione ed è realizzata ad hoc per suscitare la polemica che non tarda ad arrivare

Con i suoi quasi 26 milioni di follower su Instagram, Chiara Ferragni è indiscutibilmente la regina italiana del web. Ogni suo post, ogni sua apparizione pubblica crea scompiglio, nel bene e nel male.

Attualmente lei e la sua crew sono sulla bocca di tutti grazie all’uscita della recentissima docu-serie “The Ferragnez” (visibile su Amazon Prime Video) in cui apre una finestra veritiera sulla sua vita glamour; festeggia il successo poiché è attualmente il contenuto streaming più cliccato nel nostro paese.

Chiara Ferragni polemica su Instagram, sfida gli hater all’ultimo commento

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Instagram continua a essere il palcoscenico più gradito da Chiara Ferragni dove quotidianamente pubblica contenuti di diverso stampo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Amici 21”, ex alunno si sposa a gran sorpresa: le FOTO delle nozze!

Ce n’è per tutti gusti: da immagini super tenere con i suoi figlioletti (Leone e Vittoria) a momenti di passione e ironia con il marito Fedez, passando agli impegni lavorativi e ovviamente ai post sponsorizzati.

Brand prestigiosi fanno a gara per accaparrarsela come testimonial. Ultimamente ha pubblicizzato un noto marchio di abbigliamento intimo apparendo sui social in una veste abbastanza succinta.

Chiara Ferragni non si è lasciata scappare l’occasione per lanciare congiuntamente un messaggio. In uno degli ultimi post rilasciati sul web è avvolta in una tutina trasparente di pizzo nero. La posa è assai provocante, mettendo volutamente risalto il suo lato B. Spesso è stata oggetto di critiche perché, secondo vecchi e arcaici retaggi, in quanto madre non dovrebbe esporre il suo corpo in maniera sensuale.

La regina delle influencer non ci sta e provoca gli hater con queste parole: “Chi vincerà come commento più sessista?”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Flavio Insinna sostituito clamorosamente. Il collega prende il suo posto e lo fa fuori

In effetti non ha torto, sono molteplici i commenti giunti contro di lei: “Che commento vorresti ricevere, uno fatto da un critico di arte? Fai vedere il cu*o che non è una particolare competenza”, “Puro esibizionismo per la massa di ebeti, senza alcun contenuto. Che tipo di complimenti vuoi?”.

C’è anche chi azzarda un po’ d’ironia: “Aspettiamo la versione di Fedez”.

GUARDA IL METEO DI YESLIFE. LE PREVISIONI DEL 21-12-2021