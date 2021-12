E’ una dea irresistibile nel suo ultimo scatto. Quest’oggi la giovane Jasmine Carrisi rivelerà ai riflettori la sua parte più bella…

L’amante delle fragole, a tal punto da donare l’omonimo titolo al suo ultimo brano da poco sulle scene, ha in mente una rivoluzione non soltanto musicale. La giovanissima voce di “Fragola“, esordiente conduttrice per “The Voice Senior” e favolosa influencer su Instagram, Jasmine Carrisi, viaggia ormai sulla cresta dell’onda. Figlia d’arte, e nata sotto il segno dei Gemelli nel non troppo lontano 2001, le sue doti canore erano già state apprezzate dai suoi ascoltatori grazie ai precedenti singoli di “Ego” e “Calamite“.

Nella tarda mattinata di questo martedì, 21 dicembre, Jasmine ha voluto mostrare ai suoi fan una parte di lei inedita e “fiammante“. Ed innanzitutto, secondo il parere degli utenti, dal dolce sapore di un frutto tipicamente primaverile.

“Che bambolina” Jasmine Carrisi scopre la sua parte più intima, una dea al sapore di Fragola

