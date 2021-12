Si torna a parlare del Festival di Sanremo e dopo l’annuncio del cast completo degli artisti in gara arriva ora il momento di considerare chi sarà l’ospite musicale fisso. La scelta di Amadeus sarebbe ricaduta su di lui

La macchina organizzativa del Festival di Sanremo non si ferma mai e dopo aver ufficializzato i nomi dei venticinque artisti in gara -ventidue big e tre giovani- è tempo di pensare a chi sarà affidato l’intrattenimento delle cinque serate. Sembra ormai riconfermata la presenza di Fiorello, sebbene con un ruolo -e una disponibilità- differente rispetto agli ultimi due anni. Ora spunta il nome dell’artista volito da Amadeus per rivestire il ruolo di ospite musicale fisso.

Il ritorno tanto atteso: Amadeus potrebbe accontentare le richieste del pubblico. Gli indizi portano a lui

Nelle due passate edizioni del Festival di Sanremo Amadeus ha scelto di portare sul palco dell’Ariston un artista italiano che potesse essere presente in tutte e cinque le serate. Il primo a essere scelto fu Tiziano Ferro mentre lo scorso anno il ruolo venne ricoperto da Achille Lauro. In entrambi i casi il pubblico ha potuto emozionarsi dinnanzi all’esibizioni dei loro brani più noti, contornati da alcune sorprese.

Per questo motivo gli appassionati del Festival scalpitano per scoprire chi sarà l’artista scelto da Amadeus per la settantaduesima edizione. Sebbene manchi una conferma ufficiale, tutti gli indizi portano a pensare che il direttore artistico abbia fatto la sua scelta.

A rimarcare le voci diffuse nelle ultime settimane ci ha pensato Il Messaggero che ha sottolineato come Amadeus voglia al suo fianco Marco Mengoni. Uno degli artisti più amati dal pubblico italiano, vincitore del Festival di Sanremo del 2013 con il brano “L’essenziale“. Da allora il cantautore di strada ne ha fatta parecchia, arrivando oggi a essere uno dei musicisti più apprezzati e di successo del nostro Paese.

Il suo singolo “Ma stasera” è il brano italiano più trasmesso dalle radio nel 2021 e il suo ultimo album “Materia (Terra)” ha venduto in poche settimane più di 25 mila copie fisiche e ottenuto più di 50 milioni di stream. In attesa di vederlo sul palco dello Stadio di San Siro e dell’Olimpico di Roma, il 2022 potrebbe portare Mengoni nuovamente sul palco dell’Ariston.

Amadeus ha buttato benzina sul fuoco invitando l’artista alla serata speciale de I Soliti Ignoti, dedicata alla maratona Telethon. Nel corso della serata il cantautore si è esibito con il singolo “Cambia un uomo” e si è improvvisato co conduttore. Che il direttore artistico del Festival abbia voluto testare le acque?

Nel frattempo il pubblico reclama a gran voce la presenza di Mengoni a Sanremo 2022 come ospite fisso. La conferma -o smentita- l’avremo solo nelle prossime settimane.