Ad un anno dalle nozze l’attrazione resta soltanto un vago ricordo per Elettra Lamborghini. Il sogno ha iniziato a svanire e lei non è più la stessa.

Mentre l’aereo preso stamani, martedì 21 dicembre, si accinge ad atterrare in quel di Napoli, l’artista canora Elettra Lamborghini si prepara a dire addio alla sua amata routine di questi ultimi anni. La ventisettenne reginetta del twerk made in Italy, e più che desiderata opinionista del piccolo schermo, ha lanciato un ultimatum. A stretto rapporto con la sua carriera, quanto con la sua vita sentimentale. A seguito dell’ultima parentesi televisiva con “L’Isola Dei Famosi“, Elettra ha rilasciato un’intervista in cui, nonostante le sopravvissute speranze ed un pizzico d’amarezza, ha desiderato ammettere di come in stavolta sia davvero: “la fine di tutto“.

A poco più di un anno dal fatidico giorno delle nozze tra la cantante di origini bolognesi ed il noto disc jockey olandese AfroJack, lo scorso 26 settembre 2020, la situazione si sarebbe capovolta. E lei, secondo quanto affermato in questi giorni, farebbe ormai fatica a riconoscersi. “Tesoro, non mi si fila più nessuno“, le parole rilasciate senza l’ausilio di filtri, dall’inimitabile coach a “The Voice Of Italy“, segnano inevitabilmente il termine di un periodo a ben dire idilliaco.

“Finisce qui?” Per Elettra Lamborghini il sogno svanisce, ma lei non ci sta: la reazione

Al centro dell’attenzione, sin dai suoi promettenti esordi, sui social network come in tv, ad oggi il futuro di Elettra è destinato ad intraprende una strada differente da quella auspicata in precedenza. La sensuale artista deciderà di non girarci intorno. E di andare diritto al punto. “Da quando sono sposata è finito tutto“.

“Non rilascio più il feromone femminile“. Spiega Elettra le dinamiche della crisi. “Prima la gente si girava a guardarmi anche se ero in pigiama“. Ora le attenzioni nei suoi confronti non sarebbero più le stesse. “Rimango una femminona…“, scherza l’opinionista. Ma questo non basta. Perché? “Mi notano di meno“.

“Io sono una che… Se vuole un premio, se lo va a prendere“. Rivela infine la voce del singolo estivo “Pistolero”. Senza perdersi d’animo per l’inatteso cambiamento di prospettiva. E, come il suddetto travolgente brano, sopravvissuto per un lungo periodo tra le hit musicali della stagione, lei stessa vorrà mantenersi sulla stessa scia. Tentando di valutare, seppur in ultimis, quali siano adesso le sue priorità. “Ho ricevuto tante porte in faccia. Tanti no“, rivela Elettra. Ma l’importante sarà per lei ben altro.

“Poi metabolizzo e risolvo i problemi da sola. Passo oltre. Per questo la mia musica è sempre allegra“, conclude Elettra. “Prima ascolti le canzoni tristi… Poi arriva il giorno che ti torna l’allegria. E vuoi ballare“.