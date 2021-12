Birmania, frana in una miniera di giada: 1 morto e almeno 100 dispersi

Confermato l’unico decesso e almeno i 70 dispersi a seguito della frana nella notte in una miniera di giada nel nord della Birmania. Stando a quanto si legge nei principali media internazionali, la frana è stata probabilmente provocata da un trabocco di macerie scaricate dai camion nelle miniere a cielo aperto; situazione molto comune nel Paese che, specialmente se verificata in aree prive di arbusti, costringe chi cerca frammenti a scavare in condizioni altamente pericolose. La notizia collima con le ultime informazioni riportate dai soccorritori locali citate nel sito di Hpakant. “Tra le 70 e le 100 persone sono disperse in una frana avvenuta alle 4:00” Il Myanmar, noto anche come Birmania, è la più grande fonte mondiale di giada, ma le sue miniere sono state spesso epicentri di numerosi incidenti simili.