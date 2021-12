Rocío Muñoz Morales. Una donna, mille sfaccettature. L’artista spagnola ma con l’Italia nel cuore rapisce il cuore dei suoi fan; ogni suo scatto su Instagram è un trionfo di bellezza

La bellissima Rocío Muñoz Morales affonda le radici della sua carriera inizialmente nella danza. Tuttavia, dopo una proficua esperienza come ballerina professionista, ha capito che il suo destino sarebbe stato legato indissolubilmente al mondo della recitazione.

Nata a Madrid (Spagna) nel giugno del 1988, è nel suo paese natio che ha ottenuto i primi sostanziosi barlumi di popolarità. Con la partecipazione al film “Immaturi – Il viaggio”, diretta da Paolo Genovese nel 2012, la sua vita, sia lavorativa che professionale, ha preso una svolta inaspettata. Si è fatta notare per la sua bellezza sfolgorante e per il suo talento dal pubblico italiano e, soprattutto, sul set ha conosciuto quello che sarebbe diventato il suo futuro compagno e padre delle figlie Luna e Alma, cioè l’acclamato attore Raoul Bova.

Rocío Muñoz Morales: una ne pensa, cento ne fa. Un’artista a tutto tondo

Rocío Muñoz Morales è un artista a tutto tondo. Nel corso del 2021 ha pubblicato il suo primo romanzo dal titolo “Un posto tutto mio”. L’opera è frutto della creatività emersa durante i primi periodi di quarantena conseguenti alla pandemia da Coronavirus.

Per certi versi la potremmo definire parzialmente autobiografica. La sua protagonista è una donna che si chiama Camila, di origini iberiche proprio come lei; costretta a trasferirsi in Italia in seguito a un lascito (con precisione in Puglia), viene emotivamente rapita dal nostro paese riuscendo a trovare in esso la sua reale dimensione.

Ultimamente l’abbiamo vista nell’inedita veste di co-conduttrice della seconda puntata dello storico programma di Italia 1 “Le Iene”, a fianco di Nicola Savino. É protagonista della miniserie targata Mediaset “Giustizia per Tutti”, insieme al compagno Raoul Bova.

Grande successo anche sul web; solo su Instagram conta oltre 545mila follower ai quali offre costanti aggiornamenti sul suo mondo a 360°.

L’ultimo post rilasciato la raffigura in un primo piano che rapisce l’attenzione dei fan. Lo sguardo intenso è al centro della scena e regala in didascalia una perla della poetessa Alda Merini: “Mi piace chi sceglie con cura le parole da non dire”.

“Mamma mia, bella da togliere il fiato”, “Ma che spettacolo!”, “Semplicemente incantevole”, “Dolcissima e intelligente” – questi commenti rappresentano solo una piccola parte degli attestati di stima degli ammiratori nei suoi confronti, tutti attratti dalla sua presenza disarmante.