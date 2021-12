Inter-Torino e Roma-Sampdoria le pagelle e il tabellino

Sono appena terminate Inter-Torino e Roma-Sampdoria, partite per la 19esima giornata di campionato: il tabellino e le pagelle delle due sfide.

La diciannovesima giornata di serie A è l’ultima in programma per il 2021: le squadre si fermeranno per qualche giorno in virtù delle festività natalizie. Il programma è decisamente ricco: già alle ore 18 ci sono match interessanti come Inter-Torino e Roma-Sampdoria.

I nerazzurri sono lanciatissimi e cercano di scavare un solco importante sulle inseguitrici: dopo un inizio di stagione con un paio di risultati negativi, la banda di Inzaghi in questo momento sa solamente vincere. Il Toro, invece, sta vivendo un campionato nettamente migliore rispetto agli ultimi.

La Roma, invece, non ha abbandonato il sogno legato al quarto posto che vuol dire qualificazione alla prossima Champions League. L’obiettivo principale di Mourinho passa per la continuità: questa caratteristica non è ancora conosciuta nell’ambiente giallorosso. Dopo diverse batoste, i ragazzi di Mou hanno dominato a Bergamo e hanno battuto per 4 a 1 l’Atalanta. L’occasione allo stadio Olimpico con la Sampdoria è davvero ghiotta.

Inter-Torino pagelle e tabellino

INTER (3-5-2): Handanovic 6.5; Skriniar 6, de Vrij 6, Bastoni 6.5; Dumfries 7, Vidal 6.5, Brozovic 6, Calhanoglu 6 (Vecino 6), Perisic 6; Dzeko 6.5, Lautaro Martinez 5.5 (Sanchez 6). All.: Inzaghi.

TORINO (3-4-3): Milinkovic-Savic 6; Djidji 5.5, Bremer 6, Buongiorno 6.5; Singo 6, Lukic 6, Pobega 6 (Mandragora 5.5), Aina 5.5; Brekalo 5.5, Sanabria 6, Pjaca 5.5. All.: Juric.

Reti: Dumfries

Roma-Sampdoria le pagelle e il tabellino

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 6.5, Smalling 6, Ibanez 5.5; Karsdorp 6, Veretout 6.5, Cristante 6.5, Mkhitaryan 6, Vina 5.5 (El Shaarawy 6); Zaniolo 6.5, Abraham 5 (Afena 5.5). All.: Mourinho.

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone 7; Bereszynski 5.5, Yoshida 6, O. Colley 7, Augello 6; Candreva 6.5, Ekdal 6 (Ferrari 6.5), Silva 5.5, Askildsen 6; Gabbiadini 5.5, Caputo 5.5. All: D’Aversa

