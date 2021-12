“L’Eredità”, Flavio Insinna ride in faccia alla concorrente: quello che ha detto è imbarazzante

“L’Eredità”, Flavio Insinna non è riuscito a contenersi di fronte alla risposta di una concorrente. Per il conduttore è stato inevitabile scoppiare a ridere…

Non di rado, gli aspiranti campioni de “L’Eredità” riescono ad aggiudicarsi un consistente montepremi, a patto di superare l’ultima e più temuta fase del gioco: la ghigliottina. È quanto accaduto nella puntata di ieri sera alla concorrente Alessandra, che si è portata a casa la clamorosa cifra di 62.500 euro. La partecipante, giunta alla sua terza ghigliottina, ha trionfato proprio grazie all’identificazione della parola corretta: “aurora“.

Quest’oggi, in apertura di puntata, la concorrente non ha potuto nascondere la propria volontà di “fare il bis”. Prima della ghigliottina, tuttavia, ci sono una serie di fasi di fronte alle quali i concorrenti sono chiamati a dimostrare la loro preparazione. E Flavio Insinna, spesso e volentieri, non manca di lasciarsi andare a grasse risate di fronte agli sfondoni dei partecipanti…

“L’Eredità”, Flavio Insinna ride in faccia alla concorrente: la scena è imbarazzante

A “L’Eredità”, le fasi iniziali del gioco televisivo si concludono mediante i duelli, in cui i partecipanti che hanno commesso il maggior numero di errori si sfidano per garantirsi un posto nella manche successiva. Questa sera, al termine degli “Abbinamenti”, è toccato alle concorrenti Daniela e Claudia dimostrare al pubblico di che pasta fossero fatte. Al netto di un iniziale blocco da parte di entrambe, la tensione si è in seguito allentata grazie alla bravura e al talento di Insinna.

Ma proprio quest’ultimo, di fronte al clamoroso scivolone di Daniela, non ha saputo contenere le proprie emozioni. “Sta sempre a cercare il pelo nell’uovo” – ha proposto Flavio alla concorrente, che ha immediatamente tentato una risposta – “Precisino“. Insinna, che non è riuscito a trattenere una risata di scherno, ha poi cercato di aiutare la partecipante, indirizzandola verso la parola esatta: “puntiglioso“.

Alla fine, è stata proprio la concorrente Daniela a risultare la peggiore della sfida, mentre Claudia ha potuto proseguire il proprio percorso. Il conduttore, probabilmente rattristato dal siparietto precedentemente messo in atto, l’ha congedata con un caloroso “in bocca al lupo“.

