Bimbo in arrivo nella famiglia Toffanin-Berlusconi: la reazione della conduttrice è sconvolgente

La famiglia Toffanin-Berlusconi è stata recentemente scossa da una clamorosa notizia: l’arrivo di un bambino ha messo in seria crisi gli equilibri coniugali

La famiglia Toffanin-Berlusconi è nuovamente al centro di un vero e proprio caso mediatico. La conduttrice e l’amministratore delegato di Mediaset, insieme da oltre 20 anni, hanno due splendidi figli e sembrano non conoscere le insidie che la vita di coppia, inevitabilmente, porta con sé. Tuttavia, in pochi sono a conoscenza dei reali trascorsi del figlio del Cavaliere.

Pier Silvio, all’età di appena 21 anni, divenne papà per la prima volta. Nel 1990 nacque infatti la sua primogenita Lucrezia Vittoria, frutto dell’amore con la modella Emanuela Mussida. E proprio quest’ultima avrebbe portato una clamorosa novità nella famiglia Berlusconi. Nonostante la famiglia abbia tentato di nascondere il tutto, la verità è venuta finalmente a galla.

Bimbo in arrivo nella famiglia Toffanin-Berlusconi: la reazione della conduttrice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia Toffanin (@silviatoffanin.official)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Meglio di 50 sfumature”: tutto sul film erotico più visto di Netflix

Pier Silvio Berlusconi, all’età di 52 anni, è divenuto nonno per la prima volta. La sua primogenita Lucrezia Vittoria, circa otto mesi fa, ha infatti dato alla luce una splendida bambina di nome Olivia. Una notizia che, in tutto questo tempo, la famiglia Berlusconi ha tentato di nascondere, probabilmente per evitare a Lucrezia Vittoria le interferenze dei paparazzi.

Il settimanale Chi, tuttavia, è riuscito a scovare la bellissima primogenita di Pier Silvio e ad immortalarla proprio con la nipotina dell’amministratore delegato di Mediaset. Una notizia, quella dell’arrivo di Olivia, che avrà creato sicuramente scompiglio nella vita di Berlusconi, ma che avrà al contempo generato molta felicità nel cuore di nonno Pier Silvio.

Silvia Toffanin, al momento, non ha ancora commentato con i giornali la nascita della bambina. Eppure, fonti a lei molto vicine parlano di una conduttrice “felice ed entusiasta” di accogliere Olivia in famiglia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Mi ha toccato le parti intime”: a “Uomini e Donne” è accaduto l’indicibile. Le spiegazioni del cavaliere

Un Natale sicuramente denso di gioia e di felicità per la famiglia Toffanin-Berlusconi, in cui i successi professionali si andranno a sommare a quelli sul piano personale. Per Silvia e suo marito, i presupposti per festeggiare ci sono tutti.

GUARDA SUL CANALE YOUTUBE DI www.yeslife.it L’INTERVISTA A MATTEO SALVINI