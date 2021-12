Rosalinda Cannavò sta per vivere uno dei Natali più belli della sua vita: infatti lo scorso anno, nella casa del Grande Fratello Vip, ha trovato l’amore con Andrea Zenga

Rosalinda Cannavò è una delle influencer più amate del mondo dei social. Ha raggiunto il successo in giovane età quando è diventata attrice di fiction. Per un periodo è stata lontana dalla televisione a causa di alcuni problemi di salute che ha avuto, ed è tornata sotto ai riflettori lo scorso anno quando è stata presa come concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Senza ombra di dubbio questo reality le ha cambiato la vita sotto ogni punto di vista: infatti è tornata come personaggio pubblico e ha trovato anche l’amore.

Rosalinda Cannavò pronta per il Natale: lo scatto fa record di likes

