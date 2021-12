La coppia formata da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni potrebbe dire presto “sì”? A sbilanciarsi è il deejay che ha voluto rispondere a una domanda sull’argomento

Si sono conosciuti e innamorati nel dating show di Maria De Filippi, dal quale sono usciti insieme. Andrea Zelletta e Natalia Paragoni fanno coppia fissa dal giorno della scelta del tronista, ricaduta sulla giovane influencer. La loro storia dura da diversi anni e nonostante alcune difficoltà affrontate lo scorso anno durante il percorso del deejay al Grande Fratello Vip, oggi si mostrano più affiatati e innamorati che mai. Dopo aver compiuto un passo importante come quello dell’andare a convivere, in molti si chiedono quando arriveranno le nozze.

Andrea Zelletta mette le cose in chiaro: “L’anello ce l’ha già”

L’ex tronista non ha mai fatto mistero di voler costruire una famiglia con la sua Natalia e di considerare la sua fidanzata la donna della sua vita. L’amore è assolutamente corrisposto, così come i progetti e i desideri inerenti alla loro sfera privata. Proprio per questo motivo spesso i due ricevono domande inerenti al matrimonio. I loro fan scalpitano e sognano una proposta da parte di Andrea che però ancora non sembra arrivare.

Il deejay si è ritrovato proprio nelle ultime ore ad affrontare nuovamente l’argomento. Lo ha fatto tramite le storie Instagram dove aveva inizialmente chiesto ai propri followers: “Secondo voi, quale sarà la sorpresa per Natalia questo Natale?“.

Tra le risposte non sono mancati riferimenti al matrimonio tanto che il deejay non ha potuto e voluto ignorare la questione. “Sono tutte tue followers, le stai pagando per caso?“, scrive taggando la propria fidanzata sotto all’ennesima risposta.

Per chi ha ipotizzato si potesse trattare di un anello di fidanzamento Zelletta ha risposto in maniera chiara: “Già fatto, ha già l’anello al dito da un pezzo! Vero amore?“. Per il momento il tema nozze non viene ancora preso seriamente in considerazione dalla coppia, intenta a occuparsi dei lavori e del trasloco nella nuova casa.

L’intenzione resta, così come il concreto progetto di metter su famiglia. Ma Andrea e Natalia preferiscono focalizzare la propria attenzione su un passo alla volta e non affrettare i tempi. Il matrimonio arriverà, ma per il momento i fan dovranno aspettare.