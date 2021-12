Arisa dopo aver finto la finale di Ballando con le Stelle ha lanciato una frecciatina ad Amadeus, conduttore di Sanremo 2021. Vediamo cosa è successo

Si è conclusa l’ultima edizione del programma di Rai1 Ballando con le Stelle, a vincere la finale la coppia formata da Arisa e Vito Coppola. I due insieme hanno incantato il pubblico ballando un valzer sulle note della celebre canzone La casa dell’amore possibile. Un’esibizione da favola che ha coinvolto e stregato pubblico e giuria e che ha valso ai due ballerini la vittoria. Del resto i due si sono mostrati da subito una coppia affiatatissima e l’evidente alchimia tra i due ha sicuramente aiutato.

Arisa si scaglia contro Amadeus, ecco cosa ha detto

Arisa e Vito Coppola hanno trionfato alla finale di Ballando con le stelle. Ma la cantante ha fatto parlare di sè non solo per la vittoria del programma. Proprio durante la diretta della serata Arisa ha risposto ad alcune domande della giurata Selvaggia Lucarelli, scatenando un vero e proprio caos in Rai.

Il discorso tra la Lucarelli e Arisa è caduto sula prossima edizione di Sanremo, che verrà condotto anche quest’anno da Amadeus. La giurata ha chiesto alla vincitrice di Ballando quante volte avesse partecipato al Festival più famoso di Italia e alla risposta “Otto. Ma ci sarei andata anche quest’anno“, ha continuato chiedendo spiegazioni sul perchè allora quest’anno non sarà possibile vederla in gara. Arisa ha a quel punto spiegato come sia stata esclusa da Amadeus, conduttore e direttore artistico del festival, che avrebbe scartato la sua canzone. “Evidentemente la mia canzone non è piaciuta” ha continuato la cantante.

Inutile dire che la risposta ha scatenato una vera e propria bufera in Rai ma non solo, anche il pubblico da casa e il pubblico social sono rimasti sbigottiti dall’affermazione e hanno reagito attraverso i social. Commenti di solidarietà per lei e incredulità per la scelta fatta da Amadeus.