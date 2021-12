La celebre influencer Viya, circa 110 milioni di iscritti sui social network, dovrà pagare una multa di 210 milioni di dollari.

La famosissima influencer Viya, che in Cina conta circa 110 milioni di iscritti sulle principali piattaforme social, è stata condannata a pagare una multa salatissima dal valore di ben 210 milioni di dollari. Lo ha riferito la CNN, ma la notizia sta facendo in brevissimo tempo il giro del mondo. Stando a quanto si apprende dalla fonte ufficiale, la celebre blogger e influencer cinese dovrà pagare 1,34 miliardi di yuan: si tratta della multa più sonora imposta dalle autorità locali a una celebrità dei social media.

Multa salatissima: non è la prima volta per Viya

L’influencer Viya, così il mondo virtuale conosce Huang Wei, ha ricevuto una sonora multa di 210 milioni di dollari per evasione fiscale. L’elevata cifra comprende la riscossione delle tasse, sanzioni tardive e una multa. L’informazione collima con il rapporto ufficiale dell’amministrazione finanziaria, che accusa l’influencer di aver “evaso 643 milioni di yuan (89 milioni di euro) di tasse tra il 2019 e il 2020 attraverso false dichiarazioni e occultamento di reddito personale.”

Originaria della provincia dell’Anhui Viya, Huang Wei vanta di un ampio seguito su Weibo, l’alternativa cinese di Twitter. Regina delle dirette streaming e icona del “teleshopping” online, la giovane 36enne lavora da anni sui social attraverso sponsorizzazioni e affiliazioni a famosi brand commerciali. Dopo aver appreso la notizia della condanna, Viya si è scusata tramite un post Weibo: “Sono profondamente dispiaciuta di aver infranto le leggi e i regolamenti fiscali. Accetto pienamente la sanzione imposta dalle autorità fiscali.”, ha affermato la donna citata dal Daily Mail.

La notizia collima con il comunicato del governo cinese. Questo lunedì 20 dicembre, l’esecutivo ha riferito che l’influencer cinese Huang Wei è stata condannata a pagare una multa salatissima perché accusata di non aver rivelato il reddito ricavato dalle sue dirette streaming tra il 2019 e il 2020. Tuttavia, non è la prima volta per la celebre influencer. Lo scorso giugno Viya era già stata multata di 74mila euro per violazione della legge sulla pubblicità con l’accusa di promozione di prodotti contraffatti.

Al momento, gli account social di Viya sono stati temporaneamente sospesi.

