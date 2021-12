“Meglio di 50 sfumature”: tutto sul film erotico più visto di Netflix

Tutto su “365 giorni 2”, il film erotico di Netflix con protagonista Michele Morrone. Quando uscirà e chi saranno i nuovi volti della pellicola

“365 giorni” è il film erotico destinato a soppiantare definitivamente la celebre saga di “Cinquanta sfumature”. Protagonista della pellicola, di produzione italo-polacca, l’attore italiano Michele Morrone, lanciato nel 2016 dalla trasmissione “Ballando con le Stelle”. Anna-Maria Sieklucka è invece il nome dell’attrice polacca che veste i panni del principale volto femminile.

Il primo capitolo della saga, distribuito nel giugno 2020 attraverso la piattaforma Netflix, aveva entusiasmato e al contempo fatto discutere i telespettatori di tutto il mondo. Ora che le riprese del sequel sembrano ormai agli sgoccioli, sono trapelate le prime informazioni in merito al secondo capitolo. Analizziamo nei dettagli il motivo per cui, agli occhi di molti fan, “365 giorni” è addirittura meglio di “Cinquanta sfumature”.

Tutto su “365 giorni”, il film erotico con protagonista Michele Morrone: i dettagli del sequel

Le riprese del sequel di “365 giorni” sono iniziate lo scorso maggio e sembrerebbero ormai essere in dirittura d’arrivo. Michele Morrone ed Anna-Maria Sieklucka torneranno ad interpretare, rispettivamente, i ruoli di Massimo Torricelli e Laura Biel, protagonisti della saga. La produzione italo-polacca avrebbe prospettato una trilogia, esattamente come per la celebre saga erotica “Cinquanta sfumature”.

A detta di molti fan, il film Netflix sarebbe addirittura migliore rispetto alla trilogia con protagonisti Jamie Dornan e Dakota Johnson. Merito dell’incredibile complicità degli attori protagonisti, i quali, stando alle pubblicazioni social, sono molto legati anche nella vita reale. Inoltre, il contesto in cui è ambientato il film favorirebbe l’accentuazione della tematica erotica. Morrone, che in “365 giorni” interpreta un boss mafioso, sembrerebbe nato per impersonare il tenebroso protagonista.

Tra le new entry del secondo capitolo, i fan potranno ammirare il modello Simone Susinna, il cui ruolo all’interno del sequel non è stato ancora specificato. Per quel che concerne la messa in onda, Netflix, allo stato attuale, non ha fornito delle informazioni dettagliate.

Per il momento, la distribuzione del sequel di “365 giorni” rimane fissata per il 2022. I fan che hanno amato questa pellicola si dicono impazienti di ammirare il secondo capitolo della saga, che promette già di fare scintille.

