“Con quelle gambe…”, Laura Pausini esplode di sensualità. La notizia più bella comunicata con una mise da sogno – FOTO

Laura Pausini ha comunicato una notizia clamorosa al popolo di Instagram: nel farlo, la cantante ha scelto il suo look più sensuale

Il 2021 è stato sicuramente l’anno della meravigliosa Laura Pausini. La cantante, nata in provincia di Ravenna nel 1974, ha attraversato un periodo davvero sensazionale in termini di riconoscimenti e di soddisfazioni professionali. Tutto merito del singolo “Io sì (Seen)“, interpretato in ben cinque lingue ed inserito all’interno della colonna sonora del film “La vita davanti a sé”,

Grazie al brano, la Pausini ha ricevuto un Satellite Award ed un Nastro d’argento, fino ad ottenere il premio a cui qualunque artista, al suo posto, aspirerebbe: un Golden Globe nella categoria “Miglior canzone originale”. Ma le sorprese, per i fan di Laura, non sono di certo terminate qui. Pochi minuti fa, la cantante ha annunciato ai followers un’importante novità, e lo ha fatto in una mise a dir poco sconvolgente.

Laura Pausini esplode di sensualità. La notizia più bella comunicata con una mise da sogno – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Rosso fuoco”, Rosalinda Cannavò si prepara al Natale: esplode la passione – FOTO

Il singolo “Io sì (Seen)” ha aperto a Laura Pausini una serie infinita di possibilità. Oltre ad aver ottenuto una valanga di riconoscimenti, la cantante è stata invitata come ospite d’onore a “Sanremo 2021”, in occasione della terza serata del festival. Il pubblico, tramite i social, non aveva mancato di commentare l’esibizione dell’artista, che con il suo talento aveva ipnotizzato migliaia di telespettatori.

Ma le sorprese, a quanto sembra, non terminano affatto qui. Di recente, attraverso uno scatto pubblicato su Instagram, la Pausini ha comunicato ai followers una notizia davvero clamorosa. “Indovinate cosa stavo ballando? 1. PURPLE RAIN, 2. BILLIE JEAN, 3. VOGUE. Scrivete nei commenti e nel 2022 scoprirete perché“: un quesito a dir poco enigmatico, quello posto da Laura, che ha immediatamente scatenato la curiosità degli utenti.

Anche il look con cui la Pausini si è proposta non è stato da meno. La cantante, per l’occasione, ha indossato dei pantaloni di pelle abbinati agli anfibi neri. L’unico tocco di colore è dato dalla camicia a scacchi fucsia, che contribuisce ad esaltare il volto radioso dell’artista.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Bimbo in arrivo nella famiglia Toffanin-Berlusconi: la reazione della conduttrice è sconvolgente

I fan, incapaci di contenere la curiosità e la gioia, si sono riversati a complimentarsi con lei: “Con quelle gambe…“, “Come nel 2022? Non resisto“.

IL METEO DI YESLIFE, LE PREVISIONI DEL 22 DICEMBRE 2021