“Le Iene”, Iva Zanicchi una sorpresa inaspettata: “Ero disperata” – FOTO

Iva Zanicchi si è trasformata in una iena ed ha recitato il suo monologo che ha sembra ver lasciato il segno: cosa ne pensano i fan?

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di “Le Iene” su Italia 1 che da quest’anno non vede più alla conduzione Alessia Marcuzzi. Infatti, per ogni appuntamento si alternano alcune donne dello spettacolo tra cantanti, attrici, showgirl.

Nell’ultimo episodio Nicola Savino è stato accompagnato dalla grande Iva Zanicchi che per una sera si è trasformata in una iena ed ha indossato i tacchi neri come la tradizione vuole.

Iva Zanicchi, elegante e di classe: i fan approvano? – FOTO

Iva Zanicchi ha appena sfoggiato alcune foto della serata su Italia 1, il completo le sta d’incanto e gli scatti hanno già fatto il giro del web.

“È stato davvero bello diventare IENA per una sera. Mi sono divertita tantissimo. Avete seguito la puntata? Un bacio a tutti!”. Ha scritto sotto al post condiviso con i fan.

Oltre alla sua eleganza, il pubblico ha potuto ascoltare le parole della conduttrice durante il suo monologo. Ha parlato del suo passato, di una carriera iniziata con tante difficoltà ed ha affermato: “Tra pochi giorni compirò 82 anni e tornerò a Sanremo, la prima volta è stata nel 1965, sono scesa dal treno con la valigia di cartone insieme a mia sorella e alla mia Santina che mi aveva cucito l’abito”.

Poi ha continuato: “L’emozione era troppa e non ho cantato, ha praticamente belato, sono stata subito eliminata. Ero disperata, dicevano che dovevo cambiare mestiere, ma io sapevo di avere qualcosa di magico: la mia voce”.

I telespettatori che hanno seguito la puntata si sono emozionati nell’ascoltare le parole della cantante e su Twitter non sono mancati i commenti che hanno fatto diventare virale il monologo.

Iva Zanicchi resta un’icona della musica italiana e della televisione, seguita da generazione dopo generazione è riuscita a farsi amare dal pubblico che non perde occasione di supportarla e sostenerla.

