Sui social di Schumacher è apparsa una comunicazione toccante. Il messaggio clamoroso ha lasciato il popolo del web senza fiato.

L’ottavo anno dal tragico incidente di Michael Schumacher sta giungendo al termine. Mancano pochi giorni alla ricorrenza di quel momento drammatico: era il 29 dicembre del 2013 quando il pilato di fama globale ha visto la sua vita cambiare per sempre.

Sulla pista da sci aveva infatti urtato contro una roccia e da allora non si è più ripreso. Dopo un coma dettato da un trauma cranico, ha trascorso un lungo ricovero in ospedale, sottoponendosi di seguito a un’infinita riabilitazione.

In questi anni ha vissuto tra mura domestiche al fianco della sua famiglia che ha da sempre tenuto molto riversato il suo quadro clinico. Dal poco che è emerso sembra che Michael non sia molto vigile.

Tra i suoi cari, non sono mancati nel tempo gli amici più fedeli a farli da spalla nel difficile epilogo. Proprio a uno di questi è stato dedicato un post sulla pagina Twitter ufficiale dell’ex pilota tedesco.

Schumacher: toccante comunicazione sui social dell’ex pilota

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jean Todt (@jeantodt)

L’ultimo Twitter condiviso sul profilo di Schumacher è dedicato a un pilastro della sua vita. Un compagno di avventure con cui ha condiviso i suoi incredibili traguardi: si tratta di Jean Todt. Il dirigente sportivo non ha infatti solo un legame lavorativo con Michael, ma anche emotivo.

Negli anni i due sono diventati grandi amici e dopo l’incidente Todt è stato sempre al suo fianco, andando spesso a trovarlo.

Per questo la famiglia di Michael ha dedicato un contenuto social all’amico ringraziandolo di tutto il suo supporto, sottolineando come sia un grande esempio per tutti.

Parole che hanno sciolto Jean, slanciatosi in una toccante risposta: “Io ti amerò per sempre”, le sue dolci parole condivise nei commenti.