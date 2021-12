Uomo muore travolto da un treno: inutili i tentavi di soccorso

Nella mattinata di oggi, un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno sui binari a Santa Lucia di Piave, in provincia di Treviso. Sul posto i soccorsi e la Polizia Ferroviaria.

Un uomo, di cui non ancora non si conosce l’identità, è morto questa mattina a Santa Lucia di Piave, in provincia di Treviso, dopo essere stato travolto lungo i binari da un treno in corsa. Una volta scattato l’allarme sul posto sono arrivati i soccorsi ed i vigili del fuoco, ma per l’uomo non c’è stato più nulla da fare. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un suicidio, sul drammatico episodio sono in corso le indagini.

Treviso, uomo investito e ucciso da un treno in corsa: ipotesi gesto estremo

Investito da un treno in corsa. È morto così un uomo, di cui non si conosce l’identità e l’età, questa mattina, mercoledì 22 dicembre, sulla linea ferroviaria Venezia-Udine a Santa Lucia di Piave, comune in provincia di Treviso.

La tragedia, stando a quanto riporta la redazione locale di Treviso Today, sarebbe avvenuta sui binari, in direzione di Conegliano, in via Campidui. Il macchinista del convoglio non è riuscito ad evitare l’impatto centrando in pieno l’uomo.

Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i vigili del fuoco ed il personale medico del 118. Purtroppo ai soccorritori non è rimasto che il compito di constatare la morte della vittima: troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto.

Oltre ai soccorsi, sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Ferroviaria di Conegliano che ha svolto tutti gli accertamenti del caso e ora sta indagando per chiarire l’accaduto. Non è difatti chiaro se si sia trattato di un tragico investimento o di un gesto volontario da parte dell’uomo. Dai primi accertamenti, l’ipotesi più accreditata al vaglio degli inquirenti, scrive Treviso Today, è quella di un suicidio: l’uomo si sarebbe tolto la vita lanciandosi contro il treno.

La circolazione sulla tratta interessata è stata temporaneamente sospesa per permettere tutte le operazioni con inevitabili disagi.

