Devastante incendio in un’abitazione: morta bambina di due anni e mezzo

Una bambina di soli due anni e mezzo è morta in un incendio scoppiato all’interno dell’abitazione in cui viveva a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento.

Dramma nella serata di ieri a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, dove una bambina di due anni e mezzo è morta in seguito ad un incendio scoppiato nella casa in cui viveva con la sua famiglia. Lanciato l’allarme sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco. I pompieri hanno domato le fiamme e messo in salvo le altre otto persone presenti all’interno dell’abitazione, mentre per la piccola non c’è stato nulla da fare. Ancora in corso gli accertamenti per determinare le cause del rogo.

Agrigento, incendio in un’abitazione: morta bambina di soli due anni e mezzo

Aveva solo due anni e mezzo la piccola Ginevra, la bambina che ha perso la vita in un terrificante incendio divampato nella casa dove viveva con i familiari. È accaduto ieri sera, martedì 21 dicembre, a Palma di Montechiaro, comune in provincia di Agrigento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Incendio avvolge una casa cantoniera: donna muore carbonizzata

L’abitazione, sita in via San Giuseppe, nel centro storico del paese, come riportano alcune fonti locali tra cui Il Giornale di Sicilia, improvvisamente è stata avvolta da fiamme altissime e visibili da centinaia di metri. All’interno, oltre alla piccola Ginevra, si trovavano altre otto persone: la madre, i cinque fratellini ed altri due familiari. Questi ultimi sono riusciti a mettersi in salvo, ma, a causa delle fiamme, non sono riusciti a raggiungere la bambina che dormiva al secondo piano dello stabile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Si sente male dopo uno spettacolo per bambini: muore artista di strada

Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati diversi mezzi dei vigili del fuoco ed i soccorsi del 118. I pompieri hanno lavorato a lungo per domare il devastante incendio. Purtroppo, una volta spente le fiamme, entrati in casa, hanno rinvenuto il corpicino carbonizzato della bimba.

Intervenuti anche i gli agenti della Polizia che, insieme ai tecnici dei vigili del fuoco, stanno svolgendo gli accertamenti per risalire alle cause che hanno provocato il rogo. Stando ai primi riscontri, scrive Il Giornale di Sicilia, potrebbe essersi trattato di un cortocircuito, forse partito da un condizionatore o una stufetta. La Procura della Repubblica del capoluogo di provincia siciliano ha aperto un’inchiesta.

IL TG DI YESLIFE, LE PRINCIPALI NOTIZIE DEL GIORNO – IL VIDEO