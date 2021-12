“Vite al Limite”. Il destino di una giovanissima nonna cambiato per sempre dal Dr. Nowzaradan. La storia di Tracey

“Vite al Limite”. Il programma di Real Time segue i pazienti patologicamente obesi del dottor Nowzaradan. Vi raccontiamo la storia di Tracey Matthews

“My 600 lb Life” è una docu-serie che mostra il viaggio intrapreso da vari partecipanti della trasmissione per perdere peso. Va in onda sulla rete statunitense TLC mentre in Italia è nota con il nome di “Vite al limite” su Real Time, canale 31.

Ogni paziente patologicamente obeso è seguito dal dottor Nowzaradan, chirurgo bariatrico di origine iraniana che li mette sulla strada giusta per raggiungere la forma dei loro sogni. Tuttavia, prima di ottenere un intervento di bypass gastrico, devono dimostrare di essere rispettosi delle regole salutari imposte dal medico. Vi raccontiamo la storia di Tracey Matthews.

“Vite al Limite”. Scopriamo che fine ha fatto Tracey Matthews

Tracey Matthews è una donna di 45 anni, apparsa nella dodicesima puntata della quinta stagione di “Vite al limite”. Originaria di Lorain, nello stato dell’Ohio, ha raggiunto il peso di 275 kg.

Leggi anche >>> “Vite al Limite”. Se non fosse dimagrito la moglie lo avrebbe piantato in tronco. Il bivio di un paziente obeso del popolare programma

Nonostante fosse così giovane era già una nonna. Oltre al suo stato di obesità, soffriva di un linfedema alle gambe ed enormi gonfiori le hanno impedito a lungo tempo di camminare. Qualsiasi movimento le causava dolore. Questa condizione ha reso il suo viaggio dall’Ohio verso Houston, Texas, (dove si trova la clinica del dottor Nowzaradan) pieno di agonia.

Sotto l’occhio vigile del famoso specialista televisivo, ha iniziato un duro lavoro. Seguendo il suo programma dietologico ed eseguendo regolari esercizi fisici ha perso i primi 30 kg da sola: un segnale incoraggiante che le ha concesso di ottenere il via libera per un intervento chirurgico di bypass gastrico.

Leggi anche >>> “Vite al Limite”. Il peso eccessivo le stava impedendo di raggiungere i suoi sogni. Oggi è completamente un’altra persona

Il dottor Nowzaradan ha deciso di rimuovere la pelle in eccesso dalle sue gambe invece di sottoporla a una procedura tradizionale per la perdita di peso. Questa decisione è stata causata dal desiderio di aiutarla a ridurre il gonfiore del linfedema.

Al termine dell’anno in cui è stata seguita dalle telecamere di “Vite al limite” ha perso quasi 100 kg arrivando il peso di 176. La perdita di peso di Tracey ha aumentato notevolmente la sua mobilità, riducendo inoltre gli oneri di cura del marito, fatto che ha migliorato migliorato di gran lunga la loro relazione.