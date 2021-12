“Le hai stupende”, Roberta Morise fa girare la testa ai fan. L’ex di Conti le mostra davanti a tutti… – FOTO

Roberta Morise fa girare la testa ai fan. L’ex di Carlo Conti, con il suo ultimo post, ha mostrato al pubblico alcuni dettagli bollenti che non sono passati inosservati

Gli affezionati di Rai 1 non potrebbero mai dimenticare la bellissima Roberta Morise. La modella di Crotone, classe 1986, è salita alla ribalta per essere stata, per molto tempo, la compagna d’avventura prediletta di Carlo Conti. Il conduttore, suo precedente fidanzato, l’ha infatti voluta al proprio fianco all’interno di svariate trasmissioni.

Da professoressa de “L’Eredità” a valletta de “I migliori anni”, la Morise ha fatto perdere la testa a molti. La sua bellezza mediterranea, data dalla carnagione olivastra e dalla chioma di ricci che incorniciano il suo volto, continua a fare strage di cuori. L’ultimo post che la modella ha condiviso tramite Instagram, a questo proposito, non ha mancato di scatenare le fantasie bollenti dei fan.

Roberta Morise fa girare la testa ai fan. L’ex di Conti è una bomba di sensualità – FOTO

Per vederla, vai su Successivo